22 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Ley de Emergencia en Discapacidad: aseguran que el decreto que niega su aplicación es "inconstitucional"

El Gobierno promulgó la norma, pero suspendió por DNU su puesta en vigencia hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.

Por
Los recortes en materia de discapacidad del Gobierno motivaron numerosas protestas en todo el país.

Los recortes en materia de discapacidad del Gobierno motivaron numerosas protestas en todo el país.

Redes Sociales
Georgieva celebró el apoyo del Tesoro de Estados Unidos.
Te puede interesar:

Kristalina Georgieva celebró el apoyo del Tesoro de EEUU a Milei

A través del Decreto 681/2025, el Gobierno advirtió que el presupuesto vigente "no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación" y que, incluso reasignando todas las partidas de los tres poderes del Estado, los fondos resultarían "igualmente insuficientes", por lo que solo un aumento del presupuesto aprobado por el Congreso podría garantizar la sostenibilidad de la medida.

"Corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional promulgue la Ley N° 27.793 la que, sin embargo, por imperio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629, se encuentra suspendida en su ejecución hasta tanto el Honorable Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé", concluye el texto.

Las críticas a la suspensión de la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad

El titular de la Unión Cívica Radical (UCR) y senador nacional, Martín Lousteau, planteó que "el Gobierno le vuelve a dar la espalda a las personas con discapacidad". "Ahora dicen que no pueden implementar la Ley porque no tienen la plata, pero es mentira, es una cuestión de prioridades. Hace dos años que no tenemos presupuesto y el Jefe de Gabinete asigna partidas a su criterio y discreción. ¿Probaron con no bajarle tantos impuestos a los más ricos de los ricos?", sostuvo este lunes en su cuenta de X.

Por su parte, el diputado y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, alegó que "el Presidente incurre en nulidad absoluta". "Pretende inventar un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de las leyes, algo que la Constitución no permite. No es competencia del Poder Ejecutivo agregar pasos ni condicionar la vigencia de lo que ya aprobó el Congreso", subrayó.

"La Ley de Emergencia en Discapacidad es clara: el jefe de Gabinete, conforme a sus atribuciones legales, debe asignar y/o reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento. No puede excusarse: la ley lo obliga a priorizar y reorganizar el presupuesto para dar respuesta a las personas con discapacidad. Basta de excusas y de maniobras inconstitucionales. Cumplan la ley", exigió.

El diputado de Encuentro Federal Esteban Paulón, en tanto, señaló que "el Gobierno finalmente publicó la ley y acto seguido la devuelve al Congreso para demorar su cumplimiento". "Es inaudito e inédito: nunca un gobierno incumplió una ley tan abiertamente, desafiando la voluntad popular y a la propia Constitución. Si el 4 de octubre la ley no está cumplida ampliaremos la denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. ¡Con la discapacidad, no!", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agildominguez/status/1970100883171037320&partner=&hide_thread=false

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez expresó que "el Decreto 681/2025 es nulo de nulidad absoluta e insanable e inconstitucional al violar objetivamente el procedimiento de formación y sanción de las leyes, como así también, lesionar los derechos de las personas con discapacidad".

"¿Qué se puede hacer ante el Decreto 681/2025? Las personas afectadas promover acciones de amparo de forma individual y colectiva. Cualquier persona realizar una denuncia penal por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Cualquier persona solicitar a la Cámara de Diputados la promoción de un juicio político contra el Señor Presidente Javier Milei por mal desempeño en el cargo y la comisión de delitos en ejercicio del cargo", concluyó.

Noticias relacionadas

play

Luego de postergar su viaje a Estados Unidos, Milei reunió al Gabinete y la mesa política

play

Kicillof desmintió una fake news del Gobierno: "No creamos ni subimos ningún impuesto"

Javier Milei se reunirá con Donald Trump este martes.

Milei agradeció a Trump por el "apoyo incondicional al pueblo argentino"

play

Espaldarazo del Tesoro de EEUU para Milei, antes del encuentro con Trump: "Todas las opciones están sobre la mesa"

El Gobierno adelantó que la guía será difundida a nivel federal.

En medio del escándalo por coimas, la Oficina Anticorrupción lanzó una "Guía de Integridad"

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue promulgada tras el rechazo del Congreso al veto presidencial.

El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero suspendió su aplicación

Rating Cero

Las nuevas Series apocalípticas que están en lo más visto de Netflix
play

Esta miniserie con una guerra mundial y un futuro apocalíptico está siendo furor en Netflix: tiene impronta argentina

Friends, la serie que nunca pasa de moda cumple 31 años: récords, curiosidades y el legado de Matthew Perry.

Friends, la serie que nunca pasa de moda, cumple 31 años: récords, curiosidades y el legado de Matthew Perry

Charly García y Sting lanzarán el próximo 9 de octubre In the City

Charly García lanzó un adelanto de la colaboración con Sting

Evangelina Anderson sorpendió a todos con su look en la Semana de la Moda en Milán y confesó que ya tiene novio.

Evangelina Anderson sigue deslumbrando con looks de encaje: la imágenes en Milán

La cantante británica inició su camino artístico en 2006 y hoy es un ícono mundial.

La impresionante transformación de Adele: nadie puede creer cómo era antes

“La Mula” combina el pulso narrativo clásico de Eastwood con un tema incómodo: cómo alguien que parece inofensivo puede esconder un rol clave en un entramado delictivo. 
play

Está en Netflix y está basada en un hecho real: un hombre mayor que se transformó en traficante de drogas

últimas noticias

Los recortes en materia de discapacidad del Gobierno motivaron numerosas protestas en todo el país.

Ley de Emergencia en Discapacidad: aseguran que el decreto que niega su aplicación es "inconstitucional"

Hace 10 minutos
El dólar oficial, en el centro de las miradas en el comienzo de la semana.

El dólar baja $55 y cae por debajo de los $1.500 tras el anuncio del Gobierno y los mensajes del Tesoro de EEUU

Hace 42 minutos
La historia enseña que una guerra de tales dimensiones tendría consecuencias irreversibles para la humanidad, por lo que resulta esencial fortalecer el diálogo y la cooperación internacional.  

¿Son famosas? La inteligencia artificial afirmó cuáles serán las primeras ciudades en caer durante la tercera guerra mundial

Hace 46 minutos
Estos síntomas pueden indicar un problema más serio que requiere atención médica inmediata.

Qué podés hacer si se te tapan los oídos

Hace 53 minutos
La embajada de Palestina en Londres celebró el reconocimiento británico.

Palestina izó por primera vez su bandera afuera de su embajada en Londres

Hace 54 minutos