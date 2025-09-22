En medio del escándalo por coimas, la Oficina Anticorrupción lanzó una "Guía de Integridad" El programa, según se desarrolla en el texto de la norma, busca establecer "principios, acciones y procedimientos destinados a promover la ética y la transparencia en cada organización" de la administración pública. Por







El Gobierno adelantó que la guía será difundida a nivel federal.

Mientras la Justicia investiga las denuncias sobre un presunto entramado de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno lanzó una "Guía de Integridad" para definir los lineamientos y criterios comunes que deben seguir las políticas anticorrupción dentro del sector público.

El documento fue publicado este lunes en el Boletín Oficial como parte de la Resolución 12/2025 de la Oficina Anticorrupción, encabezada por Alejandro Melik, que depende del Ministerio de Justicia. El Gobierno argumentó que la corrupción es "un fenómeno complejo" y su "abordaje requiere políticas integrales".

En ese sentido, la Guía para la Elaboración de Programas de Integridad en el Sector Público Nacional busca "impulsar estándares comunes" para todos los organismos y entidades públicas que "establezcan los principios, acciones y procedimientos" destinados a promover la transparencia y la sanción de hechos de corrupción.

El objetivo es preservar la unidad de criterio de todos los programas, así como asegurar su eficacia y adecuación a las mejores prácticas internacionales. Para eso, la Guía adopta un "enfoque metodológico integral" que comprende desde la planificación hasta el monitoreo y evaluación, y brinda ejemplos de medidas e indicadores.

El documento se compone de dos partes: en la primera se ofrecen "orientaciones para construir capacidades sostenibles que consoliden prácticas perdurables en el tiempo", y en la segunda "se detallan los componentes esenciales de un Programa de Integridad y herramientas para su realización en el ámbito de cada jurisdicción".