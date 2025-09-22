22 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

En medio del escándalo por coimas, la Oficina Anticorrupción lanzó una "Guía de Integridad"

El programa, según se desarrolla en el texto de la norma, busca establecer "principios, acciones y procedimientos destinados a promover la ética y la transparencia en cada organización" de la administración pública.

Por
El Gobierno adelantó que la guía será difundida a nivel federal.

El Gobierno adelantó que la guía será difundida a nivel federal.

Mientras la Justicia investiga las denuncias sobre un presunto entramado de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno lanzó una "Guía de Integridad" para definir los lineamientos y criterios comunes que deben seguir las políticas anticorrupción dentro del sector público.

Te puede interesar:

Kicillof desmintió una fake news del Gobierno: "No creamos ni subimos ningún impuesto"

El documento fue publicado este lunes en el Boletín Oficial como parte de la Resolución 12/2025 de la Oficina Anticorrupción, encabezada por Alejandro Melik, que depende del Ministerio de Justicia. El Gobierno argumentó que la corrupción es "un fenómeno complejo" y su "abordaje requiere políticas integrales".

En ese sentido, la Guía para la Elaboración de Programas de Integridad en el Sector Público Nacional busca "impulsar estándares comunes" para todos los organismos y entidades públicas que "establezcan los principios, acciones y procedimientos" destinados a promover la transparencia y la sanción de hechos de corrupción.

El objetivo es preservar la unidad de criterio de todos los programas, así como asegurar su eficacia y adecuación a las mejores prácticas internacionales. Para eso, la Guía adopta un "enfoque metodológico integral" que comprende desde la planificación hasta el monitoreo y evaluación, y brinda ejemplos de medidas e indicadores.

El documento se compone de dos partes: en la primera se ofrecen "orientaciones para construir capacidades sostenibles que consoliden prácticas perdurables en el tiempo", y en la segunda "se detallan los componentes esenciales de un Programa de Integridad y herramientas para su realización en el ámbito de cada jurisdicción".

El Gobierno destacó que la Guía se elaboró "en forma participada" en el marco del Observatorio de Políticas de Integridad, mediante el intercambio de ideas con otros organismos públicos y representantes de la sociedad civil, para poner el foco no solo en el diseño sino también en su "resultado e impacto".

También adelantó que, aunque fue concebida para aplicarse dentro del Sector Público Nacional, "se promoverá su difusión a nivel federal, con el propósito de aportar herramientas teóricas y prácticas para la implementación de políticas de integridad en los niveles provinciales y municipales".

Guía para la Elaboración de Programas de Integridad en el Sector Público Nacional

Noticias relacionadas

Javier Milei se reunirá con Donald Trump este martes.

Milei agradeció a Trump por el "apoyo incondicional al pueblo argentino"

Javier Milei partirá rumbo a Estados Unidos este lunes.

Espaldarazo del Tesoro de EEUU para Milei, antes del encuentro con Trump: "Todas las opciones están sobre la mesa"

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue promulgada tras el rechazo del Congreso al veto presidencial.

El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero suspendió su aplicación

Esmeralda Mitre visitó a Cristina el viernes pasado en San José 1111.

Cristina Kirchner habló de su inesperado encuentro con Esmeralda Mitre: "Nos une la misma pasión"

Nacida en Tucumán, Azucena vivió la mayor parte de su vida en el conurbano bonaerense.

Murió Azucena Díaz, referente de Madres de Plaza de Mayo

play

Javier Milei reprogramó su viaje a Estados Unidos y partirá este lunes con una agenda cargada

Rating Cero

Evangelina Anderson sorpendió a todos con su look en la Semana de la Moda en Milán y confesó que ya tiene novio.

Evangelina Anderson sigue deslumbrando con looks de encaje: la imágenes en Milán

La cantante británica inició su camino artístico en 2006 y hoy es un ícono mundial.

La impresionante transformación de Adele: nadie puede creer cómo era antes

“La Mula” combina el pulso narrativo clásico de Eastwood con un tema incómodo: cómo alguien que parece inofensivo puede esconder un rol clave en un entramado delictivo. 
play

Está en Netflix y está basada en un hecho real: un hombre mayor que se transformó en traficante de drogas

Cacho Deicas le puso punto final a su carrera en Los Palmeras﻿.

Cacho Deicas anunció su despedida definitiva de Los Palmeras: "Les presento este nuevo camino..."

Tom Holland preocupó a todos tras su conmoción cerebral.

Tom Holland sufrió una conmoción cerebral luego de un grave accidente en el set de Spider-Man: Brand New Day

Marvel sorprendió tras cancelar una de las secuelas más esperadas.

Marvel canceló la secuela de una de sus películas más polémicas: "Ciertas cosas surgieron..."

últimas noticias

play

Kicillof desmintió una fake news del Gobierno: "No creamos ni subimos ningún impuesto"

Hace 5 minutos
play

La respuesta del campo tras el anuncio de la eliminación de retenciones: satisfacción con reparos

Hace 8 minutos
Javier Milei se reunirá con Donald Trump este martes.

Milei agradeció a Trump por el "apoyo incondicional al pueblo argentino"

Hace 12 minutos
Entre la laguna, el río y sus fiestas, Marull se convierte en una parada que, tarde o temprano, termina quedando en la memoria de los viajeros.

Viajar a Córdoba: el pueblito escondido que debe ser una parada obligada por lo atractivo que es

Hace 32 minutos
Javier Milei partirá rumbo a Estados Unidos este lunes.

Espaldarazo del Tesoro de EEUU para Milei, antes del encuentro con Trump: "Todas las opciones están sobre la mesa"

Hace 36 minutos