Leopoldo Moreau denunció a Patricia Bullrich por amenazas y coacción agravada: "No me va a intimidar ni ensuciar"

En una publicación en su cuenta de la red social X (ex Twitter), Moreau detalló las demandas que presentó en Comodoro Py contra la ministra de Seguridad. "Hoy a primera hora en Comodoro Py dejé asentada la denuncia penal por amenazas y coacción agravada contra Patricia Bullrich. Esta tarde iniciaré las acciones civiles. La mercenaria de la violencia institucional no me va a ni intimidar ni ensuciar" , marcó.

En tal sentido, en otro posteo antes de presentar las denuncias, el diputado nacional de Unión por la Patria cargó contra Bullrich por sus dichos en la comisión de Presupuesto y Hacienda este martes: "Por supuesto, como se incomodó con muchísimas preguntas que se le hicieron y le hicimos acerca de su forma de actuar, todos sabemos que es una mercenaria de la violencia institucional, en algún momento dado se exaltó y mostró su carácter".

"En primer lugar, me amenazó y me dijo 'tené cuidadito'. Una amenaza de alguien que pasa por la esquina es una amenaza pero no tiene ningún valor. Ella tiene el monopolio de la violencia estatal. Si alguien que tiene ese poder te amenaza, es un tema muy grave y además si lo hace sobre un diputado nacional porque lo está coaccionando para que yo no actúe como la Constitución me permite actuar", enfatizó en esta línea.

También, apuntó a la exposición de la titular del Ministerio de Seguridad: "He decidido en esa materia hacerle una denuncia penal por coacción y amenazas y además porque se puso nerviosa porque la interrogamos sobre todos los desmadres y los atropellos que ha cometido, desde justificar que una chiquita de 10 años haya sido gaseada hasta justificar los apremios ilegales y los interrogatorios que hacía 40 años no se producían en democracia en los penales a los que habían sido detenidos en una manifestación".

En tanto, Moreau desmintió a Bullrich luego de que lo acusara: "Entonces, pretendió arremeter con una calumnia y dijo 'yo te conozco, sé que recibiste plata de Yabrán cuando yo era diputada'. En esa época, así como es fanática de Milei hoy, era fanática de Cavallo y yo había promovido en el Congreso una interpelación a Cavallo".

"En esa interpelación, puse al descubierto un gran negociado en la Argentina que se llamó la coima IBM-Banco Nación pero además no solamente lo denuncié, sino que además logramos la detención de los coimeros del Banco Nación, que eran todos funcionarios de Cavallo, logramos la recuperación de ese dinero que estaba en Suiza, que eran 30 millones de dólares. Debe ser la única vez que se recuperó la plata de una coima", añadió.

En esta línea, recordó cómo continuó el procedimiento: "Todo terminó también con uno que se suicidó, entre comillas, apareció ahorcado en los terrenos de la Ciudad Universitaria. Cavallo y sus fanáticos, entre los que se encontraba Bullrich, para tapar eso dijeron que eso estaba promovido por Yabrán. Era el momento en el que se peleaban Yabrán y Cavallo", expresó.

También, sobre su trayectoria política, Moreau afirmó que no fue denunciado por corrupción. "20 años después, ahora que viene a Diputados y tiene que dar explicaciones sobre todas las barrabasadas que está cometiendo, saca esta supuesta denuncia. Tengo muchísimos años de militancia política y nunca tuve una denuncia de estas características por corrupción ni nada que se le parezca. No soy Patricia Bullrich, que ya lleva varias de esas denuncias sobre sus espaldas", señaló.

"Me voy a presentar en Tribunales y la denunciaré por calumnias, injurias, del mismo modo que le haré una denuncia penal por la amenaza que significó que me dijo 'y vos tené cuidadito'. Yo no le tengo miedo a nada. He atravesado etapas de dictaduras militares, no le voy a tener miedo a estos mamarrachos pero no deja de ser una amenaza muy preocupante de alguien que sabemos que encima ahora Milei le dio el monopolio de la violencia estatal", agregó.

La respuesta de Patricia Bullrich: "Tu denuncia, al basurero"

Luego de la denuncia de Leopoldo Moreau, Patricia Bullrich le respondió al diputado nacional de Unión por la Patria: "Moreau, tu discurso lo vas a tener que meter en el tacho de basura y te voy a decir por qué. Porque vos como diputado podés decir lo que vos querés y dijiste lo que vos querías insultando. ¿Sabés por qué? Porque tenés inmunidad parlamentaria".

"Nadie te puede llevar a la Justicia mientras hablás en la Cámara de Diputados. ¿Qué descubrí? Descubrí que lo mismo le pasa a un ministro cuando va a la Cámara de Diputados para igualar la capacidad de diálogo y equilibrarlo", expresó en un video publicado en sus redes sociales.

Por último, marcó: "Fue en un fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde justamente Yabrán, ese fue el que procesó a Cavallo por haberlo acusado de ser jefe de la mafia. Las mismas malas palabras e insultos que vos dijiste, que no se escucharon y que yo sí los escuché, te los vas a tener que guardar. Tu denuncia, al basurero".