Leandro Santoro: "Cristina pide más que un candidato"

Tras la ratificación de que la exmandataria no será candidata en las próximas elecciones, Santoro describió en Minuto Uno cual fue el requerimiento hacia el movimiento nacional y popular: " Cuando habla del programa, pide algo más que un candidato, lo hace en un proyecto, es un candidato, un programa, un equipo, es vocación de poder, es capacidad para dialogar con otros sectores. También es saber lo que vamos a decir. La clave de una elección es entusiasmar e ilusionar".

Durante la entrevista con Gustavo Sylvestre, el dirigente oficialista explicó cuál es la estrategia a seguir durante este año electoral: "No estando ella, hay que ser inteligentes en el armado político. Cuando tenés una jugadora como Cristina, que tiene mucha experiencia, sabe comunicar, cuando consensuar y golpear, es más fácil. Es un jugador especial, que aparece cada tanto, no estando ella en la cancha obliga a ser muy inteligentes para no cometer errores".

En la misma línea, Santoro advirtió la relevancia de cada fallo en la carrera presidencial: "Es una elección en la que cualquiera que comete un error, el coste puede ser terrible. Es una elección atípica a los 40 años de democracia".

"Milei tiene el típico paquete de la derecha"

Leandro Santoro se refirió a las propuestas económicas de La Libertad Avanza: "Milei es el típico paquete de la derecha. Es el mismo discurso que decía en privado Menem en el 89, que acordaba diciendo que iba a aplicar las medidas del consenso de Washington. En este caso, ellos quieren aplicar un modelo económico con arancelamiento de educación y salud, libre de arma, eliminación de derechos laborales, dolarización. Todo esto va a provocar un shock de desocupación".