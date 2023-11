Laura Vázquez sumó más detalles sobre su denuncia por violencia de género contra Juan Nápoli

Vázquez denunció por extorsión a Nápoli, y aseguró que el excandidato a senador por LLA la amenazó para no sacar a la luz un viaje que habían compartido semanas atrás.

"Era normal que yo asistiera a algún tipo de reuniones sociales de Juan Nápoli. Él me decía que estaba en una crisis con su pareja y por eso me presentaba como la novia, sino no lo haría", relató Vázquez a Rial.

Al mismo tiempo, la letrada indicó que tras compartir una serie de viajes junto a Nápoli forjó una buena relación con la periodista Marcela Pagano, pero que le sorprendió la actitud que tuvo la candidata a diputada nacional luego que se dieran a conocer los audios y amenazas que recibió la denunciante por parte del asesor económico.

reunion vazquez.jpg

Vázquez, también, remarcó que ella asistía a las reuniones económicas, Nápoli la presentaba como la novia. “Yo me sentía así porque no me ocultaba, me estaba exponiendo. Nunca me imaginé que me iba a exponer así en las redes sociales. Es muy feo y de poco hombre decir que no me conocía y me dijo algo que no soy, porque me trató de prostituta, de gato”, sostuvo.

La denuncia de Laura Vázquez contra Juan Nápoli

Laura Vázquez reconoció en diálogo con Jorge Rial por Argenzuela en C5N que su vínculo con Juan Nápoli comenzó a través de las redes sociales y que si ella aceptó los acercamientos es porque tenía gente en común.

A raíz de ello forjaron una relación que comenzó a crecer a tal punto donde coincidieron en cuatro oportunidades y que tenía una relación de confianza para charlar de diferentes cuestiones a tal punto que Nápoli le ofreció un puesto de trabajo.

“Yo no estoy metida en política, sí hablaba o debatía con Juan de economía y derecho, pero no más que eso. Aunque sí me ofreció un puesto de trabajo en la fiscalía. Como yo me había recibido ya había hecho el concurso y tenía que esperar a poder encontrar un lugar, pero como no sucedía él me ofreció un lugar en la auditoría general de la Nación, pero lo dije que no porque no me veía ahí y yo prefería estar en una fiscalía donde yo estudié”, explicó.

Por otro lado, haciendo referencia a la denuncia que le propinó ante la Justicia y ratificó en las últimas horas, Vázquez confirmó que “existe otro antecedente de violencia de género de Nápoli contra otra mujer de hace casi 8 meses, un año atrás”.

“Esta causa se va a anexar a la mía. Esa causa se archivó en su momento porque ella no fue a ratificar la denuncia, pero ahora se sumará a la mía. No sé bien cuál es el vínculo que ellos tenían, pero calculo que era una similar a la que tenía conmigo”, indicó la joven abogada.

Por último, se sinceró: “Estoy con tratamientos psicológicos, pero sigue con el hostigamiento pese a tener la restricción. No sé si estaba enamorada, pero nos llevábamos bien y teníamos una buena relación y a mí me duele todo lo que pasó con él porque él me llegó a decir que me quería presentar a su mamá y quería conocer a mi mamá. Claramente quería tener una vida paralela”.