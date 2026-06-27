Las Fuerzas Armadas argentinas llegaron a Venezuela para brindar asistencia tras los terremotos

El contingente enviado por el Ministerio de Defensa está compuesto por oficiales y binomios de perros y sus respectivos guías. La zona asignada fue la ciudad de Caraballeda, en el estado de La Guaira.

Las FFAA argentinas ya están en Venezuela para asistir a los sobrevivientes del terremoto.

Mientras crece la preocupación por el doble terremoto que tuvo lugar en Venezuela, que se cobró la vida de casi 1000 personas, el Ejército argentino ya llegó al país bolivariano para brindar asistencia.

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El anuncio estuvo a cargo del Ministerio de Defensa, quie realizó un posteo alrededor de las 7 de la mañana para informar el arribo del primer contigente que tendrá como objetivo brindar asistencia para buscar sobrevivientes bajo los escombros.

"La misión, al mando del Coronel Wissinger, fue recibida por el General en Jefe Gustavo Enrique González López, Ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, dando inicio al despliegue de las capacidades argentinas en el terreno", escribieron.

La ayuda argentina ya está en Venezuela. A las 02:30 del sábado 27 arribó al país el contingente de nuestras Fuerzas Armadas, convirtiéndose en el primero en llegar desde la Argentina para sumarse a las tareas de asistencia humanitaria y búsqueda y rescate en las zonas afectadas… pic.twitter.com/eQjl793odO

En la misma línea informaron que la zona de responsabilidad asignada al contingente argentino será la ciudad de Caraballeda, en el estado de La Guaira.

El equipo, según detallaron, estará conformado por efectivos y binomios de perros de guerra y sus guías, los cuales comenzarán a trabajar para asistir a la población y colaborar en la búsqueda de sobrevivientes.

Ayuda humanitaria en Venezuela: los elementos a disposición

El flamante vocero presidencial Adrián Ravier enlistó una serie de elementos, eqiupamientoy y personal que viajarán desde Argentina

Médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos. Ambulancia, enfermeros y auxiliares.

1 avión Embraer de 40 plazas, 1 Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y 1 aeronave de Aerolíneas Argentinas.

2 plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino.

Expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores.

Cuatro brigadas del Sistema Nacional de Busqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones, e incendios. Con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército

134 carpas y 48 kits de cocina.

Colchones, camillas y aires acondicionados.

Cancillería confirmó la llegada de rescatistas y equipamiento a Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, contó la noticia en sus redes sociales: "Quiero destacar que el gobierno de Venezuela ha solicitado también asistencia en la rehabilitación del aeropuerto de Caracas y que directivos de Aeropuertos Argentina 2000 han viajado para asistir en este tema".

Por último, comentó: "También agradecer a YPF y Aerolíneas por el apoyo brindado y los esfuerzos realizados para poder cumplir esta misión de manera tan rápida y eficiente".

La emergencia crece en Venezuela: la Cruz Roja detalló qué hace falta para asistir a los afectados

La situación en Venezuela tras el impacto de dos terremotos es crítica, con un saldo oficial de 920 muertos y miles de personas heridas. Expertos describieron el fenómeno como "doblete sísmico", una categoría inusual y altamente destructiva que ha dejado a comunidades enteras en una situación de vulnerabilidad extrema. Ante esta emergencia, la Cruz Roja Argentina ha tomado un rol activo para canalizar el apoyo internacional hacia las zonas más afectadas.

En el territorio, la respuesta está siendo liderada por la Cruz Roja Venezolana, que mantiene operativos sus hospitales, centros de salud y equipos especializados. Actualmente, el personal humanitario se encuentra desplegado en las comunidades realizando tareas de búsqueda y rescate, evacuación de familias y brindando atención sanitaria de urgencia para estabilizar a los heridos.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Tomás Sarki, integrante de la Cruz Roja Argentina, precisó que "si bien la evaluación de daños continúa, las prioridades actuales están centradas en el alojamiento inmediato y la atención médica de urgencia". Además de la asistencia física, los equipos están brindando un abordaje integral que incluye apoyo psicosocial y cuidado de la salud mental para los damnificados que han perdido sus hogares y pertenencias.

Para colaborar con estas tareas de asistencia humanitaria, la Cruz Roja Argentina habilitó un canal de donaciones a través de su página web oficial. Según explicaron desde la organización, los fondos recaudados permiten sostener las operaciones de socorro en las distintas etapas de la crisis, que evolucionan desde el rescate inicial hasta la provisión de refugio para quienes debieron abandonar sus casas.

Finalmente, ante la magnitud de la catástrofe, la organización enfatizó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Los avances de la asistencia y el uso de los recursos pueden ser seguidos a través de las redes sociales de la Cruz Roja Venezolana y la Federación Internacional de la Cruz Roja, donde se informa periódicamente sobre las acciones llevadas adelante en el terreno.