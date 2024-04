Las agrupaciones universitarias, el nuevo enemigo virtual de Javier Milei: "Hipócritas y mentirosos"

"En 2019 quise invitar a Milei, cuando aún no era candidato a diputado, a dar una charla, como ya lo había hecho con Etchebarne. Pero no solo el CECE me cerró las puertas de la facultad, sino que además me prohibió seguir con ese tipo de actividad", escribió el internauta.

Luego, junto a una imagen de una charla de los radicales Facundo Manes y Martín Lousteau, planteó: "Mi pregunta es: ¿por qué Lousteau y Manes usan las instalaciones para hacer política y a mí me negaron la posibilidad de hacer una actividad académica?".

Milei citó el tuit y escribió, burlón, usando mayúsculas: "Los que no adoctrinan...".

Las diatribas del Presidente se hicieron extensivas a agrupaciones estudiantiles de izquierda. La misma cuenta de X posteó dos banderas del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en las que se leía "¡Hay una serpiente en mi bota! Aplastemos a Milei" y "Que ardan los fachos al calor de la lucha".

"Dicen que en las universidades no existe el adoctrinamiento. Pregunta: ¿qué sería esto? No se imaginan la cantidad de mensajes que estoy recibiendo de chicos que están cansados por la bajada de línea por parte de algunos docentes y desde los centros de estudiantes", escribió.

Milei compartió el mensaje y agregó: "Dedicado a los hipócritas escritores de notitas que niegan que en la UBA exista adoctrinamiento...".

Mientras tanto, el presupuesto para las universidades sigue cayendo en picada y peligra su funcionamiento.

Motosierra a la Educación: el presupuesto universitario es el más bajo desde 1997

Un informe realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) reveló que el presupuesto universitario es el más bajo desde 1997, cuando comenzó a registrarse.

"La decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar el presupuesto 2023 coloca a las universidades nacionales frente a una situación económica crítica", señala el informe de ACIJ, que además destaca que para 2024 el presupuesto asignado al Programa Desarrollo de la Educación Superior (el principal programa universitario) es "un 72% más bajo en comparación con el año anterior".

"La caída interanual en la ejecución presupuestaria universitaria fue del 34,4%, esta cifra es incluso más pronunciada que el promedio del gasto público nacional que disminuyó el 30%", señala el análisis.