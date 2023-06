Larreta presentó la lista de precandidatos bonaerenses: Santilli será acompañado por Posse

Juntos por el Cambio - 24-6-23 (1).png

El acto se realizó a las 10:15 en el restaurante Masaii San Isidro, ubicado en la localidad de Acassuso. Allí, el precandidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC), Diego Santilli, se postulará junto al intendente radical de San Isidro Gustavo Posse como acompañante en la fórmula y llevará a José Luis Espert como cabeza de su lista de senadores nacionales, acompañado por Cynthia Hotton.

Ellos serán los postulantes que integrarán la boleta en la provincia de Buenos Aires para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto, a pocas horas del cierre de listas que vence esta medianoche.

Santilli destacó que Posse "es uno de los grandes intendentes de la provincia de Buenos Aires" y añadió que "gracias por ser parte de este gran equipo, es un lujo tenerte como compañero de fórmula", dijo Santilli.

Por su parte, el conservador Espert, recientemente incorporado a Juntos por el Cambio anunció que en el Senado va "a pelear por una nueva Ley de coparticipación y una nueva Ley del Consejo de la Magistratura". "Le vamos a ganar al Kirchnerismo a Kicillof, que han sido un desastre para la provincia", señaló Larreta.

En tanto, el diputado nacional José Luis Espert, ocupará el lugar a primer precandidato a senador nacional, acompañado por Cynthia Hotton; las flamantes incorporaciones de Avanza Libertad.

Días atrás, el jefe de Gobierno porteño había anunciado que el peronista Miguel Ángel Pichetto y la dirigente del PRO Silvia Lospennato estarán al frente de su lista de precandidatos a diputados nacionales por la Provincia.

Vence el plazo para inscribir candidaturas a las PASO

Este sábado a las 00 vence el plazo para inscribir candidaturas para competir en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto.

La boleta para la Provincia de Buenos Aires, entonces, sería:

Presidente y Vicepresidente: Larreta y Morales

Larreta y Morales Senadores Nacionales : Espert y Hotton

: Espert y Hotton Diputados Nacionales: Pichetto y Lospenatto

Así las cosas, restan definir los miembros del Parlasur Nacional y también por la Provincia. Juntos por el Cambio divide sus votos y competirá contra Patricia Bullrich en la interna del 13 de agosto.

Elecciones 2023: Horacio Rodríguez Larreta confirmó que Gerardo Morales será su precandidato a vicepresidente

A horas del cierre de las listas en vistas de las Elecciones 2023, Horacio Rodríguez Larreta develó a su compañero de fórmula y confirmó a Gerardo Morales como vicepresidente. Así las cosas, irán contra Patricia Bullrich y Luis Petri en la interna de Juntos por el Cambio.

A través de una conferencia de prensa brindada en Parque Patricios, el actual jefe de Gobierno elogió a su dupla y lo describió como "un tipo de acción, de ir al frente y del hacer".

Además, calificó a Morales como una persona que "entiende lo que es el federalismo, que sabe la importancia de que las provincias tengan el rol que se merecen y que el gobierno nacional las apoye y no las extorsione".

Además, Larreta destacó la gestión de Morales al frente de la provincia de Jujuy y subrayó: "Convirtió a los jujeños, que hoy tienen más trabajo gracias al impulso al litio y a la energía solar. Trabajo que genera y va a seguir generando. hoy la provincia tiene mejor educación, mejoró educación pública. Con las regalías del litio construyó escuelas, que hoy son más de 250 en total. Este es el compromiso que tiene con la educación".

El precandidato a presidente no soslayó la diversidad que propone el espacio de presentar, por primera vez, a un candidato del pulmón de la UCR para un puesto a vice. "Es el presidente del radicalismo, representa la bandera del trabajo, de gente común y la defensa a la democracia y las instituciones", señaló.

A pesar de que la situación no se encuentra 100% resuelta en Jujuy, Larreta volvió a respaldar su accionar y opinó: "Es un tipo valiente, al que no le tiembla el pulso para defender los derechos de los jujeños".

En la misma línea, Morales le devolvió la gentileza y resaltó las importantes acciones de gestión en la Ciudad de Buenos Aires: "Es un gusto y un honor compartir con vos este lugar, que sos un hombre de gestión y que toma decisiones todos los días".

Patricia Bullrich: "Este cambio no va a quedar a mitad de camino, no va ser tibio"

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, formalizó este viernes su precandidatura junto al radical Luis Petri en conferencia de prensa donde destacó que "este cambio no va a quedar a mitad de camino, no va ser tibio". El anuncio se dio minutos después de la oficialización de la fórmula Horacio Rodríguez Larreta - Gerardo Morales, la dupla que competirá con ellos en la interna del PRO.

En el lanzamiento, Bullrich aseguró que "este equipo va a jugar para todos" y sostuvo el discurso del "cambio profundo", a modo de autocrítica porque considera que el gobierno de Mauricio Macri quedó a mitad de camino.

Además, Bullrich adelantó que el radical Maximiliano Abad será precandidato a senador por la Provincia de Buenos Aires.

"Todos los argentinos que nos están escuchando saben que esta fórmula y el equipo que nos acompaña a lo largo y a lo ancho del país es un equipo que se va jugar por la gente. Se va a jugar por un cambio, que no va ser un cambio mas, que no va a quedar a mitad de camino, que no va ser tibio, va ser un cambio contundente, consistente, con carácter y con decisión", destacó la precandidata presidencial.

Tras remarcar que "Argentina no da mas", la exministra de seguridad durante el macrismo aseguró que en el país "se necesitan liderazgos de convicción porque los problemas que hay que resolver son de la profundidad del coraje que hay que tener".

"Por eso esta fórmula y el equipo va a poner y prometerle al pueblo argentino poner todo de nosotros para ese cambio que los argentinos anhelan", agregó.

También se refirió a la PASO que se llevaran a cabo dentro del frente opositor en la cual cree que "esto abre a Juntos por el Cambio a debatir lo que cada uno de las fórmulas que se presentan le ofrecen la sociedad. Creo que ese debate hay que impulsarlo, desarrollarlo y no tenerle miedo”.