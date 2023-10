Larreta llamó a votar a Bullrich y a Jorge Macri: "Es un día en el que nos hacemos cargo de nuestro futuro"

Jorge Macri lanzó su último spot de campaña: "Ir por más no es algo nuevo para los porteños"

En un mensaje en su cuenta de X (ex Twitter) después de un acto en Belgrano encabezado por Bullrich en la recta final de la campaña, Larreta expuso la importancia de los comicios: "El 22 de octubre no es un día más: es el día en el que nos hacemos cargo de nuestro futuro y decidimos que la Argentina la cambiamos todos o no la cambia nadie. Vayamos a votar".