Patricia Bullrich: "Tenemos la fuerza con 500 intendentes y mayorías parlamentarias"

" Ahora la fuerza la tenemos nosotros con 500 intendentes, mayorías parlamentarias... ¡No salimos de un repollo! Salimos de la lucha constante y permanente. Ahora somos más que cuando fuimos gobierno. No nos vamos a dejar correr ni un milímetro del gobierno que vamos a arrancar el 10 de diciembre", advirtió la exministra de Seguridad al realizar una comparación con el ciclo que encabezó el exmandatario Mauricio Macri entre 2015 y 2019.

En la misma línea, la postulante de Juntos resaltó las victorias provinciales durante este año: "Ya aprendimos. Tenemos que tener más fuerza que ellos. Le ganamos Chubut, San Luis, San Juan, Mendoza, Santa Fe, Corrientes y Jujuy. La última gran batalla fue en el Chaco. Fuimos construyendo el poder que nunca el cambio tuvo en la Argentina".

Por último, apuntó contra el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa: "Quiero ser presidenta de la Nación para sacar a la Argentina del pozo, que sigue cavando Massa todos los días. Se les acabo la joda en la Argentina. No va a quedar ni una raíz de la mafia en la Argentina: el que roba, va preso. Conmigo no se jode".

Bullrich: "Las ideas de Milei son malas"

Durante el discurso que pronunció en Barrancas de Belgrano, Patricia Bullrich también criticó la plataforma electoral de Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza: "Esta Argentina no se arregla con fórmulas mágicas. Las ideas de Milei son malas y no se pueden llevar a cabo. Les digo a los jóvenes que lo votaron... Dolarizar sin dólares es imposible, no se compren espejitos de colores".

"Queremos educación pública de calidad para todos los argentinos, como la educación de Sarmiento. ¿Qué nos decía Milei? Que venía a sacar a toda la casta. ¿Milei, con Barrionuevo dónde tenés la casta? Adentro", fue el cuestionamiento que realizó la exministra de los gobiernos de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri.