La UCR negocia su nueva conducción y se encamina a designar a un intendente santafesino

El radicalismo se prepara este viernes para elegir al nuevo presidente del Comité Nacional, en un contexto atravesado por la caída histórica de su representación política. Avanza el acuerdo para que el cargo quede en manos de Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto.

La Unión Cívica Radical (UCR), en medio la profunda crisis partidaria y de representación que atraviesa, reunirá este viernes a más de 100 delegados de todo el país para renovar las autoridades del Comité Nacional, hasta ahora encabezado por Martín Lousteau. El recambio se desarrolla en un escenario complejo, marcado por disputas internas entre las principales corrientes del partido y por una pérdida sostenida de peso político. A esta hora, los gobernadores radicales de Provincias Unidas, junto con el sector de Evolución y el espacio de Gerardo Morales, avanzan en un acuerdo para que la presidencia partidaria recaiga en Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto

Fuentes partidarias señalaron a C5N que la postulación de Chiarella, de 36 años, busca exhibir ante la sociedad un proceso de renovación encabezado por un dirigente joven. También destacan su desempeño al frente de Venado Tuerto, donde gobierna con superávit desde hace seis años y fue reelecto en 2023 con el 83% de los votos.

De esta manera, quedaría descartada la posibilidad de que el cargo sea ocupado por el ex gobernador de Corrientes y senador electo, Gustavo Valdés , quien ya había mostrado su reticencia a ocupar ese lugar. “Valdés no va a ser presidente; lo dijo cinco o seis veces”, precisaron en su entorno, donde subrayan la necesidad de darle lugar a dirigentes jóvenes para “discutir el futuro y no cuestiones de hace 30 años”.

“Tiene que ser alguien joven que encare un discurso más aggiornado a los tiempos de hoy. Nadie discute los principios del radicalismo, pero no podemos ir con un discurso viejo. Los tiempos han cambiado, las necesidades de la juventud han cambiado, tenés que intentar que te escuchen”, resaltaron.

La renovación de autoridades llega en un momento crítico para el partido, que profundizó sus divisiones tras la llegada de Javier Milei al poder. Hoy conviven un sector alineado plenamente con la administración nacional, otro dispuesto al diálogo y un tercero abiertamente opositor. Esa fractura quedó expuesta en las alianzas que el radicalismo adoptó para las elecciones de medio término y en la posterior fragmentación parlamentaria que dio origen a Provincias Unidas.

En este contexto, persisten desconfianzas internas y cuestionamientos sobre los movimientos y ambiciones de sus principales referentes. “La discusión pasa por si el partido sostiene el planteo de Provincias Unidas que queremos algunos, o si se sostiene la corriente de los que están para actuar en un interbloque con el PRO y LLA”, sostuvieron desde el sector más duro, al mirar con atención los pasos de los gobernadores.

Desde ese sector, las principales críticas a la dirigencia radical más cercana a Milei apuntan al vaciamiento de contenido que, sostienen, atraviesa el partido y a la necesidad de recuperar una representación genuina. “Acá hay un tema de ordenamiento de valores: o sos radical o sos conservador. Hay dirigentes que deben decidir si son conservadores o si vuelven a las fuentes”, remarcanron.

Los distintos acuerdos electorales, sumados a las fugas y las tensiones internas, dejaron a un radicalismo con una representación reducida a niveles históricos. En la Cámara de Diputados cuenta hoy con un bloque de apenas seis integrantes, presidido por Pamela Verasay, alineada con el gobernador Alfredo Cornejo.

LA NUEVA CÁMARA DE DIPUTADOS



Comenzaron a conocerse los nuevos bloques de la HCDN producto de la jura y sesión preparatoria.



¿Cuál es la única certeza? SEGUIRÁN CAMBIANDO. Hasta el momento así se configura el nuevo recinto pic.twitter.com/ZdbZs4Z8UW — Pablo Salinas (@SalinasPabloJ) December 3, 2025

Sobre este punto, el politólogo Facundo Cruz advirtió que este año el bloque alcanzará su nivel más bajo desde 1912. En su análisis, detalla una caída sostenida, donde la UCR pasó de concentrar el 99% de la representación en 1958 a menos del 20% de manera sostenida desde 2013, con un 2% en 2025. "Nunca, en más de un siglo de Congreso Nacional bajo voto universal, libre y secreto el Radicalismo había tenido tan poca presencia", sentenció en una publicación en X.

El peso legislativo radical muestra una caída estructural. Este gráfico es probablemente el más impactante de toda la serie. La UCR pasó del 99% en 1958 a menos del 20% sostenido desde 2013 en adelante. Y en 2025 toca fondo: 2%. Nunca, en más de un siglo de Congreso Nacional bajo… pic.twitter.com/rbBcr6HI7j — Facu Cruz (@facucruz) December 3, 2025

Los radicales más críticos reconocen que la caída "no es algo nuevo" y que "el partido viene de un proceso difícil donde conviven la identidad histórica y los acuerdos que se hacen en función de las necesidades de cada distrito”. Es por ello que, frente a la renovación de autoridades, consideran necesario volver a priorizar una agenda de trabajo y debate que recupere el nivel de representación que supieron tener.

Entre los temas que destacan sobresalen: la discusión por un posicionamiento internacional racional; la deuda con el FMI; el Presupuesto y la distribución de recursos provinciales; la situación de los jubilados y trabajadores; el acceso a la salud y la educación y el modelo de crecimiento industrial y productivo. “Nosotros tenemos que defender determinados intereses y recuperar la capacidad electoral que perdimos por no representar a nadie" concluyeron.