Diego Spagnuolo realizó un descargo ante la Justicia: "Niego categóricamente haber intervenido en cualquier irregularidad" El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) presentó un documento ante el juez Sebastián Casanello, en el que negó ser el jefe de una asociación ilícita. También explicó el origen de la máquina de contar billetes secuestrada en su domicilio y denunció que los audios comprometedores sufrieron manipulación con Inteligencia Artificial. Por + Seguir en







Spagnuolo le confirmó a la Justicia la existencia de los audios, pero aseguró que fueron modificados con IA. A24

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, presentó esta semana por primera vez su descargo formal ante el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa que investiga un presunto esquema de pago de sobornos y direccionamiento de compras de medicamentos de alto costo para personas vulnerables.

Spagnuolo, quien está imputado como presunto jefe de una asociación ilícita, se desligó de las acusaciones, cuestionó las pruebas en su contra y detalló el origen de algunos elementos secuestrados.

En el escrito que presentó junto a sus abogados, Spagnuolo fue categórico al negar los delitos que se le atribuyen. "Niego categóricamente haber intervenido, participado, promovido, facilitado o permitido cualquier irregularidad en los procedimientos de contratación de ANDIS", sostuvo el exfuncionario, quien había sido indagado previamente, pero optó por no declarar en esa instancia.

Parte central de la defensa se basó en desvincular su rol de las áreas operativas bajo investigación. Spagnuolo aseguró que no tuvo intervención en ninguna de las etapas del sistema de compras, detallando que "no seleccionaba proveedores, no invitaba oferentes, no abría compulsas, no evaluaba precios, no adjudicaba órdenes de compra ni tenía acceso operativo a SIIPFIS". De esta manera, argumentó que le atribuyen funciones que, según dijo, correspondían a otras direcciones del organismo.

Respecto a la máquina de contar billetes, uno de los elementos de prueba secuestrados en los allanamientos, Spagnuolo explicó su origen y adjuntó la factura de compra. Afirmó que la adquirió en 2022 para llevar adelante tareas administrativas en la Asociación Civil Cooperadora del Sistema de Salud Malvinas Argentinas, un lugar donde debía contabilizar grandes cantidades de efectivo de baja denominación. La máquina, aseguró, nunca fue retirada por la entidad luego de finalizar su vínculo laboral.