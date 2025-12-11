Diego Spagnuolo realizó un descargo ante la Justicia: "Niego categóricamente haber intervenido en cualquier irregularidad"

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, presentó esta semana por primera vez su descargo formal ante el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa que investiga un presunto esquema de pago de sobornos y direccionamiento de compras de medicamentos de alto costo para personas vulnerables.
Spagnuolo, quien está imputado como presunto jefe de una asociación ilícita, se desligó de las acusaciones, cuestionó las pruebas en su contra y detalló el origen de algunos elementos secuestrados.
En el escrito que presentó junto a sus abogados, Spagnuolo fue categórico al negar los delitos que se le atribuyen. "Niego categóricamente haber intervenido, participado, promovido, facilitado o permitido cualquier irregularidad en los procedimientos de contratación de ANDIS", sostuvo el exfuncionario, quien había sido indagado previamente, pero optó por no declarar en esa instancia.
Parte central de la defensa se basó en desvincular su rol de las áreas operativas bajo investigación. Spagnuolo aseguró que no tuvo intervención en ninguna de las etapas del sistema de compras, detallando que "no seleccionaba proveedores, no invitaba oferentes, no abría compulsas, no evaluaba precios, no adjudicaba órdenes de compra ni tenía acceso operativo a SIIPFIS". De esta manera, argumentó que le atribuyen funciones que, según dijo, correspondían a otras direcciones del organismo.
Respecto a la máquina de contar billetes, uno de los elementos de prueba secuestrados en los allanamientos, Spagnuolo explicó su origen y adjuntó la factura de compra. Afirmó que la adquirió en 2022 para llevar adelante tareas administrativas en la Asociación Civil Cooperadora del Sistema de Salud Malvinas Argentinas, un lugar donde debía contabilizar grandes cantidades de efectivo de baja denominación. La máquina, aseguró, nunca fue retirada por la entidad luego de finalizar su vínculo laboral.
La Inteligencia Artificial es, tal vez, el único alegato de Diego Spagnuolo para su defensa
En otro tramo de su descargo, el ex titular de ANDIS volvió a enfocar su defensa en los audios que lo comprometen en la causa. En sus argumentos reiteró la denuncia de que los audios, donde se escucha hablar de supuestos sobornos pagados por droguerías para venderle medicamentos al organismo, fueron "manipulados, editados y alterados mediante inteligencia artificial", por lo que solicitó someterlos a una pericia que establezca su autenticidad.
La acusación fiscal sostiene que Spagnuolo, en su rol de máxima autoridad, "permitió y consintió" el direccionamiento de las compras de Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), hacia cuatro droguerías que se adjudicaban contratos con presuntos sobreprecios a través de compulsas irregulares. Por esto, además de Spagnuolo, están imputados Daniel María Garbellini, Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete.
La causa, que ya acumula una quincena de indagatorias, está bajo la órbita del juez Casanello, quien continúa con la recolección de pruebas y definirá en los próximos días la situación procesal del exfuncionario.