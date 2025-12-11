11 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Diego Spagnuolo realizó un descargo ante la Justicia: "Niego categóricamente haber intervenido en cualquier irregularidad"

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) presentó un documento ante el juez Sebastián Casanello, en el que negó ser el jefe de una asociación ilícita. También explicó el origen de la máquina de contar billetes secuestrada en su domicilio y denunció que los audios comprometedores sufrieron manipulación con Inteligencia Artificial.

Por
Spagnuolo le confirmó a la Justicia la existencia de los audios

Spagnuolo le confirmó a la Justicia la existencia de los audios, pero aseguró que fueron modificados con IA.

A24

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, presentó esta semana por primera vez su descargo formal ante el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa que investiga un presunto esquema de pago de sobornos y direccionamiento de compras de medicamentos de alto costo para personas vulnerables.

El descargo del conductor por las mentiras del influencer.
Te puede interesar:

"Sos tan pelo....": Jorge Rial cruzó a Michelo, el influencer chavista que quiso desmentir a C5N

Spagnuolo, quien está imputado como presunto jefe de una asociación ilícita, se desligó de las acusaciones, cuestionó las pruebas en su contra y detalló el origen de algunos elementos secuestrados.

En el escrito que presentó junto a sus abogados, Spagnuolo fue categórico al negar los delitos que se le atribuyen. "Niego categóricamente haber intervenido, participado, promovido, facilitado o permitido cualquier irregularidad en los procedimientos de contratación de ANDIS", sostuvo el exfuncionario, quien había sido indagado previamente, pero optó por no declarar en esa instancia.

Parte central de la defensa se basó en desvincular su rol de las áreas operativas bajo investigación. Spagnuolo aseguró que no tuvo intervención en ninguna de las etapas del sistema de compras, detallando que "no seleccionaba proveedores, no invitaba oferentes, no abría compulsas, no evaluaba precios, no adjudicaba órdenes de compra ni tenía acceso operativo a SIIPFIS". De esta manera, argumentó que le atribuyen funciones que, según dijo, correspondían a otras direcciones del organismo.

Respecto a la máquina de contar billetes, uno de los elementos de prueba secuestrados en los allanamientos, Spagnuolo explicó su origen y adjuntó la factura de compra. Afirmó que la adquirió en 2022 para llevar adelante tareas administrativas en la Asociación Civil Cooperadora del Sistema de Salud Malvinas Argentinas, un lugar donde debía contabilizar grandes cantidades de efectivo de baja denominación. La máquina, aseguró, nunca fue retirada por la entidad luego de finalizar su vínculo laboral.

La Inteligencia Artificial es, tal vez, el único alegato de Diego Spagnuolo para su defensa

En otro tramo de su descargo, el ex titular de ANDIS volvió a enfocar su defensa en los audios que lo comprometen en la causa. En sus argumentos reiteró la denuncia de que los audios, donde se escucha hablar de supuestos sobornos pagados por droguerías para venderle medicamentos al organismo, fueron "manipulados, editados y alterados mediante inteligencia artificial", por lo que solicitó someterlos a una pericia que establezca su autenticidad.

La acusación fiscal sostiene que Spagnuolo, en su rol de máxima autoridad, "permitió y consintió" el direccionamiento de las compras de Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), hacia cuatro droguerías que se adjudicaban contratos con presuntos sobreprecios a través de compulsas irregulares. Por esto, además de Spagnuolo, están imputados Daniel María Garbellini, Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete.

La causa, que ya acumula una quincena de indagatorias, está bajo la órbita del juez Casanello, quien continúa con la recolección de pruebas y definirá en los próximos días la situación procesal del exfuncionario.

Noticias relacionadas

Quién es Michelo, el influencer chavista que desató un cruce feroz con C5N tras la deportación de dos periodistas
play

Quién es Michelo, el influencer chavista que desató un cruce feroz con C5N tras la deportación de dos periodistas

Martín Lousteau.

La UCR negocia su nueva conducción y se encamina a designar a un intendente santafesino

play

Islas Malvinas: la carrera armamentista de Javier Milei tensiona la relación con Reino Unido

Leila Gianni, afuera del LLA.

Ruptura: Leila Gianni armó un bloque propio en La Matanza y LLA fue tajante: "No pertenece"

play

La CGT realizará una marcha a Plaza de Mayo en contra de la reforma laboral: "Es una ataque a los trabajadores" 

play

Reforma laboral 2025: qué dice el proyecto sobre las vacaciones y qué modificaciones implementa

Rating Cero

La película de ciencia ficción está basada en la aclamada saga del mismo nombre.
play

La primera imagen de Jason Momoa como Lobo en Supergirl

Martitegui fue quien anunció la decisión sobre la participante del reality.

"Tengo el corazón roto": una participante fue eliminada de MasterChef Celebrity después de una tensa gala

Si querés ver TVR en vivo en el estudio principal de C5N, tenés que completar el formulario.

¿Querés ver TVR en vivo en el estudio principal de C5N? ¡Anotate y vení a la tribuna!

¿Zaira volvió a estar en pareja?

Zaira Nara se habría reconciliado con su ex pareja: quién es y cuáles son las señales

La película animada que marcó a toda una generación volvió a colarse entre lo más visto del streaming
play

Esta película animada te lleva justo a la infancia y ya es de lo más visto de Netflix: de cuál se trata

Es una de las últimas películas de Bruce Willis, sorprendió a la crítica y ahora está en Netflix
play

Es una de las últimas películas de Bruce Willis, sorprendió a la crítica y ahora está en Netflix: cuál es

últimas noticias

Durante noviembre, Nicolás Maduro y Vladimir Putin firmaron Tratado de Asociación y Cooperación Estratégica.

Vladimir Putin llamó por teléfono a Nicolás Maduro y le transmitió su apoyo ante la presión militar de Estados Unidos

Hace 12 minutos
El equipo que lidera Luis Caputo cerró el año con una buena licitación en pesos.

Deuda en pesos: el Gobierno logró renovar todos los vencimientos con una baja de tasas

Hace 14 minutos
Condena histórica por la Masacre del Pabellón Séptimo: la Justicia condenó a dos exjefes del Servicio Penitenciario

Condena histórica por la Masacre del Pabellón Séptimo: la Justicia condenó a dos exjefes del Servicio Penitenciario

Hace 25 minutos
Donald Trump / Nicolás Maduro

Nicolás Maduro le habría ofrecido a Donald Trump entregar el poder a cambio de una amnistía

Hace 27 minutos
Cristian Eleazar Gómez Núñez y su madre.

"Tenían planes de casarse": quién era el hombre asesinado por el ex de su pareja en Florencio Varela

Hace 28 minutos