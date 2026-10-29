29 de octubre de 2026 Inicio
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Cuáles son los mejores municipios para vivir en el Conurbano bonaerense según la UBA

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires presentó el Índice de gestión estratégica 2026. El estudio evaluó a 31 distritos del Área Metropolitana y expuso marcadas diferencias de desarrollo.

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El estudio midió a 31 distritos del Área Metropolitana.

El estudio midió a 31 distritos del Área Metropolitana.

El municipio de Vicente López se consolidó en el primer puesto del Índice de gestión estratégica de ciudades del conurbano bonaerense con un puntaje de 3,78 sobre cinco, según el estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires publicado este año.

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El relevamiento, elaborado por el Centro de Ciudades Inteligentes de la UBA, midió a 31 distritos a través de 159 indicadores agrupados en cinco áreas: político-institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente, y tecnología e infraestructura.

El municipio de Tres de Febrero escoltó al líder con 3,55 puntos, mientras que Escobar alcanzó la tercera posición con 3,35. San Isidro (3,31) y San Miguel (3,11) completaron el grupo de los cinco distritos que superaron los tres puntos globales.

Tigre ocupó la sexta posición con 2,96 puntos, seguido por Avellaneda con 2,89, Quilmes con 2,86, Lanús con 2,81 y Ezeiza con 2,77, para cerrar el lote de las diez principales comunas del ranking.

Los distritos de Marcos Paz, Cañuelas, Presidente Perón y General Rodríguez quedaron en las últimas posiciones del ordenamiento general.

Índice de gestión estratégica 2026: así quedó el ranking de la UBA

La dimensión ambiental registra las brechas más marcadas del informe

El rubro ambiental obtuvo el promedio general más bajo con 2,32 puntos sobre cinco. Esta área presentó una brecha del 124 por ciento entre los distritos con mejores calificaciones y los de menor desempeño.

En contraposición, el área social alcanzó el promedio más elevado con 2,74 puntos. Este rubro agrupó mediciones sobre educación, salud, seguridad, empleo, cultura, desarrollo social y calidad del espacio público.

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