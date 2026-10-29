Cuáles son los mejores municipios para vivir en el Conurbano bonaerense según la UBA La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires presentó el Índice de gestión estratégica 2026. El estudio evaluó a 31 distritos del Área Metropolitana y expuso marcadas diferencias de desarrollo. Por Agregar C5N en









El estudio midió a 31 distritos del Área Metropolitana.

El municipio de Vicente López se consolidó en el primer puesto del Índice de gestión estratégica de ciudades del conurbano bonaerense con un puntaje de 3,78 sobre cinco, según el estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires publicado este año.

El relevamiento, elaborado por el Centro de Ciudades Inteligentes de la UBA, midió a 31 distritos a través de 159 indicadores agrupados en cinco áreas: político-institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente, y tecnología e infraestructura.

El municipio de Tres de Febrero escoltó al líder con 3,55 puntos, mientras que Escobar alcanzó la tercera posición con 3,35. San Isidro (3,31) y San Miguel (3,11) completaron el grupo de los cinco distritos que superaron los tres puntos globales.

Tigre ocupó la sexta posición con 2,96 puntos, seguido por Avellaneda con 2,89, Quilmes con 2,86, Lanús con 2,81 y Ezeiza con 2,77, para cerrar el lote de las diez principales comunas del ranking.

Los distritos de Marcos Paz, Cañuelas, Presidente Perón y General Rodríguez quedaron en las últimas posiciones del ordenamiento general.