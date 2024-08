La respuesta de Martín Tetaz a Javier Milei, tras intentar vincularlo con el diputado investigado por pedofilia: "Es penoso"

El legislador radical aseguró que "no me sorprendió" el retuit del Presidente en redes sociales pero “cuando agredís de esa manera habla más de vos".

“Creo que alguien le puede decir a Milei que ya fue electo Presidente y que no es más el candidato que intentaba llamar la atención”, sostuvo Tetaz en Argenzuela.

En una entrevista con Jorge Rial por Argenzuela, Tetaz reconoció que “no me sorprendió el RT del presidente”. “Yo elegí apropósito no contestarle porque quiero dejar que la agresión hable por sí sola del agresor. Cuando agredís de esa manera habla más de vos. Más de manera tan miserable con un tema que no se jode, jugar con eso es penoso”, explicó.