https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FC5N%2Fstatus%2F1686372040138493952&partner=&hide_thread=false UNA NUEVA BURRADA DE PATRICIA BULLRICH: "Lo primero que vamos a hacer es entrar con una cámara de televisión al Banco Central para mostrar que no están las reservas"



Spoiler: Las reservas no están físicamente en una bóveda, están digitalizadas. pic.twitter.com/o6FuBp8G6Y — C5N (@C5N) August 1, 2023

En los estudios de C5N, en diálogo con Luciana Rubinska, Lousteau desestimó la propuesta y remarcó que "lo único que es físico, salvo algunos dólares que se necesitan para llevar a los bancos, es el oro". "Después, son asientos contables, no es que están en una bóveda en el BCRA", detalló.

"No sé si sea ignorancia, a veces hay mucho golpe de efecto. Las contabilidades del BCRA son muy transparentes, todos los días se publican. Creo que tiene que ver con que una autocrítica del gobierno de Macri es que 'no contó las cosas como eran'", definió el precandidato.

Para Martín Lousteau, "el problema de Argentina no es económico, es político"

"No comparto lo de semidinamitar o hacer cirugía mayor, siempre te hablan de cirugía mayor los que quieren ser cirujanos, nunca el paciente. El problema de Argentina no es económico, es político", planteó el senador.

"No hay un saber oculto que los economistas argentinos no conocemos. Usamos los mismos libros. Hay un problema de cómo se desordena el Estado porque la política no pone las prioridades correctas. Cuando se desordena el Estado y vos decís mucho que sí y no sabés decir que no en los lugares donde hay que hacerlo, tenés problemas de inflación, de atraso cambiario, de pérdida de reservas", expresó.