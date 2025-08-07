La reacción del Gobierno tras el duro revés en Diputados: "Perdimos todas"

El jefe de Gabinete no pudo ocultar su bronca por las votaciones adversas para La Libertad Avanza en el recinto y lanzó una amenaza al Congreso: "Si quieren imponernos gasto público, va a costar salir".

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se mostró prácticamente derrotado tras las 12 votaciones en contra en el Congreso durante la maratónica sesión en Diputados: "Perdimos todas" . Igualmente, aseguró: "Todo lo que podamos vetar lo vamos a vetar".

Su análisis sobre la derrota legislativa, Francos sostuvo que había que considerar que "estamos en una etapa preelectoral donde creo que el kirchnerismo se aprovechó de la situación electoral para conseguir el apoyo de otros legisladores del radicalismo, de la coalición cívica, etcétera y hacer un poco de demagogia, ¿no? Porque esta es la verdad".

"La mayoría de esas medias sanciones implican mayores gastos. ¿Esto es lo que la Cámara de Diputados quiere? ¿volver atrás? Bueno, ¿qué va a hacer eso finalmente? Y va a generar más gastos, intentar romper el superávit fiscal que el Gobierno viene manteniendo desde que comenzó", evaluó. Y luego agregó: "Si el Congreso quiere imponernos gastos públicos, también va a costar mucho salir. Bueno, esto fue lo que pasó ayer en definitiva como resumen de la sesión".

Francos intentó explicar la derrota en el recinto y en diálogo con Radio Mitre, analizó: "Perdimos perdimos todas las votaciones porque eran votaciones que tenían que ver esos que tenían esos componentes y con mayorías con mayorías apabullantes, ¿no? Con gente que votó con el kirchnerismo".

La oposición logró dar media sanción al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario , con 158 votos a favor, 75 negativos y 5 abstenciones .

Se trata de la primera votación de una sesión que promete ser maratónica, en la que se discutirán otros proyectos que, según el Gobierno, amenazan al equilibrio fiscal.

Este nuevo revés legislativo del oficialismo evidenció una vez más la incapacidad de la Casa Rosada para controlar la agenda del Congreso. Milei, sin embargo, advirtió inmediatamente después de la media sanción de Diputados que "el superávit fiscal no se negocia". El Presidente, incluso, ya vetó una ley similar en 2024.

El proyecto fue impulsado por el bloque radical Democracia para Siempre, opositor al Gobierno, junto a los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y consiguió el apoyo de los diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y la UCR.

"La universidad pública entreabre la puerta de las oportunidades. No es parte del problema, es parte de la solución. ¿En el Arca de Noé de la Argentina en crisis, pondríamos a la universidad pública? Los reformistas decimos que sí", señaló Pablo Juliano, presidente del bloque Democracia para Siempre.

Su compañera de bancada Danya Tavela, por su parte, remarcó que "el primer responsable de que estemos discutiendo este tema es el Gobierno, que por segundo año consecutivo no cumple con su obligación de traer la Ley de Presupuesto para que sea debatida, discutida y aprobada en este recinto".

"Llevamos dos años de un atraso histórico en el sistema universitario. Nunca habíamos atravesado esta situación. Ni siquiera en los oscuros años '90, cuando el por entonces presidente Carlos Menem intentaba privatizar y arancelar el sistema universitario", agregó.

El cordobés Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) indicó: "Vemos que no hay plata para la calidad universitaria. Pero para un ejército de trolls, o para pauta que se financia con los balances de empresas públicas, sí hay plata".

Gabriela Brouwer de Koning (UCR) advirtió que "en la era del conocimiento, la educación se convierte en un valor estratégico fundamental" y consideró que "la Universidad pública no es un gasto ni un privilegio, es una inversión".

El proyecto de Ley de Financiamiento Educativo, que ahora deberá ser tratada por el Senado, propone una actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, los hospitales universitarios y las partidas para investigación. También establece la convocatoria a paritarias para recomponer el salario docente y no docente, entre otros puntos.