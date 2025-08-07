7 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

La reacción del Gobierno tras el duro revés en Diputados: "Perdimos todas"

El jefe de Gabinete no pudo ocultar su bronca por las votaciones adversas para La Libertad Avanza en el recinto y lanzó una amenaza al Congreso: "Si quieren imponernos gasto público, va a costar salir".

Por
Francos lamentó la derrota legislativa en el Congreso.

Francos lamentó la derrota legislativa en el Congreso.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se mostró prácticamente derrotado tras las 12 votaciones en contra en el Congreso durante la maratónica sesión en Diputados: "Perdimos todas". Igualmente, aseguró: "Todo lo que podamos vetar lo vamos a vetar".

La legisladora se expresó en su cuenta de X.
Te puede interesar:

María Eugenia Vidal criticó la alianza LLA-PRO en CABA: "No voy a ceder mis convicciones por un cargo"

Su análisis sobre la derrota legislativa, Francos sostuvo que había que considerar que "estamos en una etapa preelectoral donde creo que el kirchnerismo se aprovechó de la situación electoral para conseguir el apoyo de otros legisladores del radicalismo, de la coalición cívica, etcétera y hacer un poco de demagogia, ¿no? Porque esta es la verdad".

"La mayoría de esas medias sanciones implican mayores gastos. ¿Esto es lo que la Cámara de Diputados quiere? ¿volver atrás? Bueno, ¿qué va a hacer eso finalmente? Y va a generar más gastos, intentar romper el superávit fiscal que el Gobierno viene manteniendo desde que comenzó", evaluó. Y luego agregó: "Si el Congreso quiere imponernos gastos públicos, también va a costar mucho salir. Bueno, esto fue lo que pasó ayer en definitiva como resumen de la sesión".

diputados sesion 6 agosto 2025

Francos intentó explicar la derrota en el recinto y en diálogo con Radio Mitre, analizó: "Perdimos perdimos todas las votaciones porque eran votaciones que tenían que ver esos que tenían esos componentes y con mayorías con mayorías apabullantes, ¿no? Con gente que votó con el kirchnerismo".

Otro revés para el Gobierno en Diputados: la oposición dio media sanción al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario

La oposición logró dar media sanción al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, con 158 votos a favor, 75 negativos y 5 abstenciones.

Se trata de la primera votación de una sesión que promete ser maratónica, en la que se discutirán otros proyectos que, según el Gobierno, amenazan al equilibrio fiscal.

Este nuevo revés legislativo del oficialismo evidenció una vez más la incapacidad de la Casa Rosada para controlar la agenda del Congreso. Milei, sin embargo, advirtió inmediatamente después de la media sanción de Diputados que "el superávit fiscal no se negocia". El Presidente, incluso, ya vetó una ley similar en 2024.

El proyecto fue impulsado por el bloque radical Democracia para Siempre, opositor al Gobierno, junto a los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y consiguió el apoyo de los diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y la UCR.

"La universidad pública entreabre la puerta de las oportunidades. No es parte del problema, es parte de la solución. ¿En el Arca de Noé de la Argentina en crisis, pondríamos a la universidad pública? Los reformistas decimos que sí", señaló Pablo Juliano, presidente del bloque Democracia para Siempre.

Su compañera de bancada Danya Tavela, por su parte, remarcó que "el primer responsable de que estemos discutiendo este tema es el Gobierno, que por segundo año consecutivo no cumple con su obligación de traer la Ley de Presupuesto para que sea debatida, discutida y aprobada en este recinto".

"Llevamos dos años de un atraso histórico en el sistema universitario. Nunca habíamos atravesado esta situación. Ni siquiera en los oscuros años '90, cuando el por entonces presidente Carlos Menem intentaba privatizar y arancelar el sistema universitario", agregó.

El cordobés Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) indicó: "Vemos que no hay plata para la calidad universitaria. Pero para un ejército de trolls, o para pauta que se financia con los balances de empresas públicas, sí hay plata".

Gabriela Brouwer de Koning (UCR) advirtió que "en la era del conocimiento, la educación se convierte en un valor estratégico fundamental" y consideró que "la Universidad pública no es un gasto ni un privilegio, es una inversión".

El proyecto de Ley de Financiamiento Educativo, que ahora deberá ser tratada por el Senado, propone una actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, los hospitales universitarios y las partidas para investigación. También establece la convocatoria a paritarias para recomponer el salario docente y no docente, entre otros puntos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El mensaje de Javier Milei tras la media sanción al presupuesto universitario: El superávit no se negocia

La advertencia de Javier Milei tras la media sanción al presupuesto universitario: "El superávit no se negocia"

Industriales expresaron su preocupación tras el cierre de la SEPyME: El Gobierno no tiene ningún proyecto para las pymes

Empresarios expresaron su preocupación tras el cierre de la Sepyme: "El Gobierno no tiene proyectos para el sector"

La UIA alertó por la caída del empleo y reclamó crédito para sostener la producción

La UIA alertó por la caída del empleo y reclamó crédito para sostener la producción

Nueva baja en La Libertad Avanza: renunció el secretario Pyme y el Gobierno decidió el cierre del sector

Nueva baja en La Libertad Avanza: renunció el secretario Pyme y el Gobierno decidió el cierre del sector

El PRO y LLA alcanzaron un acuerdo e irán juntos en las elecciones nacionales de octubre en la CABA. 

El PRO y La Libertad Avanza sellaron el acuerdo para octubre y competirán juntos en la Ciudad

Pareja y Ritondo reunidos para sellar la alianza nacional entre el PRO - LLA. 

Reunión clave entre el PRO y LLA: buscan sellar la alianza en Provincia y preparan la foto con Milei para el jueves

Rating Cero

¿Qué artistas se sumarán al jurado?
play

La Voz Argentina 2025: qué artistas se sumarán al jurado para la etapa de los knockouts

El escándalo legal que podría dejar a Wanda Nara afuera de Master Chef

El escándalo legal que podría dejar a Wanda Nara afuera de Master Chef

Lescano y un mal trago en Bogotá.

La bronca de Pablo Lescano tras el trágico show de Damas Gratis en Colombia: "Me rompiste el corazón"

Mario Pergolini recibió el mensaje más sincero de parte de Moria Casán.

El elogio más sincero de Moria Casán para Mario Pergolini: "¿Sabés lo que me gusta de vos?"

En Netflix se sumaron nuevas series que están captando la atención de todos.
play

Este es el nuevo k-drama con abogados que llegó a Netflix y está siendo lo más elegido del momento

El artista sorprendió en redes sociales con un cambio de imagen.

La impresionante transformación de Ozuna: parece otra persona

últimas noticias

El 46% de los argentinos recurren a la tarjeta de crédito para consumos básicos mensuales.

Según un informe de la UBA, casi la mitad de los argentinos usa la tarjeta de crédito para comprar comida en supermercados

Hace 13 minutos
Mary Barra de GM y Euisun Chung de Hyundai.

Acuerdo histórico entre dos automotrices

Hace 13 minutos
Los alimentos tuvieron un alza de 1,8%.

La inflación de la Ciudad se aceleró en julio y llegó a 2,5%

Hace 24 minutos
Javier tenía 10 años cuando vio por última vez a su hermano, en 1984.

El hermano del joven hallado en la casa de Cerati contó cómo está su madre: "No prendimos la tele"

Hace 37 minutos
play

García Cuerva, en San Cayetano: "Somos custodios de los discapacitados, no podemos desentendernos de los que sufren"

Hace 49 minutos