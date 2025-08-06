María Eugenia Vidal criticó la alianza LLA-PRO en CABA: "No voy a ceder mis convicciones por un cargo" La diputada nacional y exgobernadora bonaerense cargó contra el acuerdo de su partido y el oficialismo, de cara a las elecciones legislativas y expresó: "La acepto, pero no la comparto ni la acompaño. No estoy dispuesta a ceder mis convicciones por una elección ni por un cargo". Por







La legisladora se expresó en su cuenta de X. Télam

La diputada nacional María Eugenia Vidal cuestionó el acuerdo electoral entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO para competir juntos en la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas nacionales de octubre y expresó: "No creo que sea lo mejor".

En un posteo en su cuenta de X, la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires manifestó su desacuerdo con la alianza del partido amarillo, en el cual es referente, y el oficialismo: "Di la discusión interna y trabajé para representar esa alternativa, pero hubo otra decisión distinta. La acepto, pero no la comparto ni la acompaño. No estoy dispuesta a ceder mis convicciones por una elección ni por un cargo. No creo en perder la identidad, los valores, ni la posibilidad de representar a miles de argentinos que se siguen viendo reflejados en el PRO", señaló.

Las arduas negociaciones entre ambos partidos dejaron esquirlas dentro del partido amarillo y Vidal lo dejó en evidencia. “Creo que la Argentina, en este momento, necesita una oposición constructiva, que defienda las decisiones que son buenas para el país desde el Congreso y desde todos los lugares posibles que tome el presidente, pero sin especular, como lo hice desde diciembre de 2023. Pero también que ponga límites, que diga que no y que represente un estado que funciona, donde tiene que funcionar, donde no se exija obediencia absoluta, donde no se insulte al que piense distinto, donde se apueste a la planificación, a los equipos, a la gestión, a la defensa de las instituciones”, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mariuvidal/status/1953231032997585361&partner=&hide_thread=false En estos días intensos de debate sobre el PRO y las alianzas electorales, quiero contarles lo que siento, lo que pienso y lo que voy a hacer.



No creo que el acuerdo electoral del PRO y La Libertad Avanza sea lo mejor.



Di la discusión interna y trabajé para representar esa… pic.twitter.com/ly5rimDnQ1 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 6, 2025 El armado de las listas, con los dos candidatos a senadores de La Libertad Avanza y la misma situación en Diputados, no cayó para nada bien en varios sectores del PRO. “Porque no negocio mis convicciones, porque como dije, no vale todo por un cargo, no voy a hacer campaña en esta elección como candidata, ni en el PRO, ni en un acuerdo con la Libertad Avanza, ni en ningún otro lugar”, sostuvo.

En el mismo sentido, Vidal añadió: “Tampoco creo que esté bien y que sea ético saltar de un partido al otro cuando no estás de acuerdo con un cierre electoral especulando. Hace veinte años que estoy en el mismo lugar defendiendo mis convicciones con aciertos y con errores”.