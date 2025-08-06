6 de agosto de 2025 Inicio
María Eugenia Vidal criticó la alianza LLA-PRO en CABA: "No voy a ceder mis convicciones por un cargo"

La diputada nacional y exgobernadora bonaerense cargó contra el acuerdo de su partido y el oficialismo, de cara a las elecciones legislativas y expresó: "La acepto, pero no la comparto ni la acompaño. No estoy dispuesta a ceder mis convicciones por una elección ni por un cargo".

Por
La legisladora se expresó en su cuenta de X.

La legisladora se expresó en su cuenta de X.

Télam
Villarruel denunció penalmente a referentes de La Libertad Avanza y profundizó la interna con Milei

En un posteo en su cuenta de X, la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires manifestó su desacuerdo con la alianza del partido amarillo, en el cual es referente, y el oficialismo: "Di la discusión interna y trabajé para representar esa alternativa, pero hubo otra decisión distinta. La acepto, pero no la comparto ni la acompaño. No estoy dispuesta a ceder mis convicciones por una elección ni por un cargo. No creo en perder la identidad, los valores, ni la posibilidad de representar a miles de argentinos que se siguen viendo reflejados en el PRO", señaló.

Las arduas negociaciones entre ambos partidos dejaron esquirlas dentro del partido amarillo y Vidal lo dejó en evidencia. “Creo que la Argentina, en este momento, necesita una oposición constructiva, que defienda las decisiones que son buenas para el país desde el Congreso y desde todos los lugares posibles que tome el presidente, pero sin especular, como lo hice desde diciembre de 2023. Pero también que ponga límites, que diga que no y que represente un estado que funciona, donde tiene que funcionar, donde no se exija obediencia absoluta, donde no se insulte al que piense distinto, donde se apueste a la planificación, a los equipos, a la gestión, a la defensa de las instituciones”, agregó.

El armado de las listas, con los dos candidatos a senadores de La Libertad Avanza y la misma situación en Diputados, no cayó para nada bien en varios sectores del PRO. “Porque no negocio mis convicciones, porque como dije, no vale todo por un cargo, no voy a hacer campaña en esta elección como candidata, ni en el PRO, ni en un acuerdo con la Libertad Avanza, ni en ningún otro lugar”, sostuvo.

En el mismo sentido, Vidal añadió: “Tampoco creo que esté bien y que sea ético saltar de un partido al otro cuando no estás de acuerdo con un cierre electoral especulando. Hace veinte años que estoy en el mismo lugar defendiendo mis convicciones con aciertos y con errores”.

Finalmente, concluyó: “A todos los que leo en estos días enojados, frustrados, confundidos, del PRO y que nos apoyaron siempre, les digo: acá estoy, sigamos juntos, no nos dejemos desanimar. Creo que cuanto más difíciles se ponen los tiempos, más fuerte hay que ser”.

