El paro nacional se hace sentir en las calles: poco movimiento y muchas persianas bajas

Los bancos no funcionarán durante todo el día, la mayoría del transporte público estará paralizado y los comercios trabajarán de forma parcial. Además, muy poco gente circula por las calles.

Las calles de la Ciudad de Buenos Aires lucen vacías, con algunos taxis y autos particulares. De todas las líneas de colectivos que funcionan en AMBA, apenas 43 se encuentran operativas.

Paula Avellaneda, desde Chacarita, mostró en Mañanas Argentinas cómo los comercios mantienen sus persianas bajas y los vecinos circulan de forma muy esporádica por las calles. "Tenemos que venir, yo estoy cerca, mi colectivo me trajo. Estamos en salud con pacientes oncológicos así que no podemos interrumpir su tratamiento", contó uno de los vecinos.

Por el momento se ven algunas bicicletas y autos particulares, pero los colectivos están funcionando de forma limitada solamente algunas líneas.

"Yo me dedico a la hotelería. Estoy en auto particular, no hay nadie en la calle. Tengo que ir para el centro así que vamos a ver qué pasa durante el día", concluyó otro vecino.

La medida también afectará a los establecimientos educativos: la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), entre otros, se suman al paro en defensa de las partidas para Educación y contra la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (Fonid).

Como resultado, las clases se verán afectadas en la mayoría de las escuelas, especialmente las públicas, aunque dependerá del nivel de adhesión que haya en cada una. Algunos establecimientos privados informaron que estarán abiertos y readecuarán su funcionamiento de acuerdo a la cantidad de maestros que se presenten.

Cuáles son las 43 líneas de colectivo que funcionarán en AMBA

Pero a pesar de las medidas anunciadas públicamente por la UTA, hay trabajadores pertenecientes al Grupo Dota que no van a adherir al paro, y sus 43 líneas prestarán servicio.

Así, las líneas que circularán con sus respectivos recorridos serán: 6, 7, 8, 9, 12, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 130, 134, 135, 146, 150, 161, 164, 177 y 188.