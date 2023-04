La propuesta del asesor económico de Patricia Bullrich: crear una nueva moneda

"Tenemos que recuperar, podemos crear una nueva moneda nacional con nuevas reglas. Lo podemos hacer, sí. Ponele un nuevo peso, ¿por qué no?", reveló el legislador de Juntos por el Cambio durante la charla en No dejes para mañana.

Ante la sorpresa que generó su declaración en el estudio, Laspina reculó y realizó una aclaración: "Me dijeron que no lo digan, pero, ¿por qué no? ¡Una nueva moneda con nuevas reglas!".

La propuesta económica del asesor de Patricia Bullrich