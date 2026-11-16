Alejandra Monteoliva será sometida a una cirugía de columna y permanecerá varios días internada La ministra de Seguridad había postergado la operación "hasta que finalizaran dos operativos de gran relevancia: la visita del papa León XIV y el traslado de internos desde Devoto hacia Marcos Paz". Desde su lugar de hospitalización seguirá la agenda de la cartera de manera virtual. Por Agregar C5N en









Alejandra Monteoliva se someterá a una cirugía de columna.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, se someterá a una cirugía de columna, que había sido postergada "hasta que finalizaran dos operativos de gran relevancia: la visita del Papa León XIV y el traslado de internos desde Devoto hacia Marcos Paz", según expresaron desde la cartera que conduce.

Monteoliva permanecerá internada para su recuperación, "aunque continuará siguiendo la agenda del Ministerio de manera virtual a lo largo de la semana", en los próximos días.

La ministra supervisó la primera fase del traslado de 1.400 detenidos de Devoto a Marcos Paz y dirigió junto al presidente Javier Milei el Comando Unificado de Control del despliegue de las fuerzas federales, provinciales y locales durante la visita del Papa.

Tras la visita del Papa, trasladaron al último grupo de presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz El Ministerio de Seguridad y las autoridades penitenciarias trasladaron el pasado jueves al último grupo de internos del penal de Devoto hacia el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, con el objetivo de lograr el vaciamiento total del histórico establecimiento porteño.

El procedimiento fue al mediodía y demandó la participación coordinada de cinco fuerzas federales de seguridad bajo el mismo esquema de los traslados previos. La salida de esta tanda de detenidos selló la clausura operativa de la cárcel de la Capital Federal.