La Policía Federal usará pistolas Taser en estaciones de trenes y terminales de ómnibus

En aquella oportunidad, explicó que el objetivo de su incorporación es "evitar robos, arrebatos, situaciones de acoso o venta de drogas, delitos que tienen lugar en las cercanías de las estaciones y en los trenes mismos”.

ESTACIONES SEGURAS: A PARTIR DE HOY LA PFA EMPIEZA A USAR PISTOLAS TASER EN ESTACIONES DE TRENES Y TERMINALES DE ÓMNIBUS pic.twitter.com/AdUEXVsEEF — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 10, 2024

Respecto a las Taser, indicó: "Es una herramienta que nos permite ir directamente a la persona que se quiere inmovilizar. A diferencia de un arma 9 mm, una Taser no genera una situación que puede traer consecuencias no deseadas. La PFA va a poder trabajar con un arma moderna, este es el último modelo de las Tasers que han venido. Se cambió el modelo del 2019 porque quedaron obsoletas. Este nuevo modelo conjuga cámaras que serán monitoreadas en el Centro de Comando y Control”.

Por su parte, desde el Gobierno de la Ciudad descartaron el uso de las pistolas porque "son muy caras". Así lo expresó el secretario de Seguridad y Jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Kravetz, que anunció que "antes de fin de año estaremos sacando 500 armas no letales a la calle" de la marca Byrna, que es igual de efectiva pero "más barata".

"Lo certero es que antes de fin de año estemos sacando 500 armas no letales nuevas a la calle, pero no taser, sino Byrna. Son distintas porque no es shock eléctrico sino que es balín de impacto, pero tienen una efectividad muy importante. Es tan buena como la taser, pero más barata", afirmó a radio La Red.