CABA descarta el uso de las pistolas Taser y las reemplaza con otra arma no letal: cuál es y cómo funciona

El secretario de Seguridad y Jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Kravetz, descartó el uso de las pistolas taser porque "son muy caras" y anunció que "antes de fin de año estaremos sacando 500 armas no letales a la calle" de la marca Byrna, que es igual de efectiva pero "más barata".

"Lo certero es que antes de fin de año estemos sacando 500 armas no letales nuevas a la calle, pero no taser, sino Byrna. Son distintas porque no es shock eléctrico sino que es balín de impacto, pero tienen una efectividad muy importante. Es tan buena como la taser, pero más barata", afirmó a radio La Red.

Añadió que estas armas "ya están compradas" y señaló que desde el Gobierno porteño tienen "la idea de no seguir comprando en cantidad taser porque son importadas, son realmente muy caras y hoy, para equipar a nuestra Policía en este contexto económico, se hace complejo".

Pistolas Taser Kravetz aseguró que las taser utilizadas hasta ahora se volvieron "muy caras". Télam

Kravetz destacó que los dispositivos Byrna "tienen proyectiles de impacto o de gas pimienta y son muy efectivas. No es un shock eléctrico, pero la diferencia es un tercio de presión. Se usa en muchísimas policías del mundo, tiene un alcance de hasta 18 metros con buena llegada. Donde la hemos probado, nos ha ido muy bien", sostuvo.

"Vamos a ir obviamente por la gradualidad en el uso de la fuerza, primero con la voz de mando para que cese la acción ilegal hasta llegar al uso del arma no letal", subrayó.

Según el sitio oficial de Byrna, el modelo SD es una lanzadora de uso policial y defensivo que utiliza un cargador con capacidad para cinco proyectiles. Es precisa y efectiva hasta 20 metros. Los disparos, que contienen productos orgánicos o químicos, pueden incapacitar a una persona por hasta 30 minutos.

Jorge Macri presentó nuevas medidas de seguridad para parques y plazas de la Ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri presentó este jueves los avances del programa Parques Seguros con medidas que mejoran la seguridad de plazas y espacios verdes de la Ciudad de Buenos Aires. Las mismas refieren al aumento en las luminarias, la instalación de puntos seguros, el patrullaje especial de efectivos con cuatriciclos y la instalación de cámaras infrarrojas. "Estos espacios nos dan identidad y tienen que ser más seguros de día y de noche", afirmó.

Desde el centro de monitoreo urbano en el barrio de Chacarita, Jorge Macri, acompañado por el ministro de seguridad porteño Waldo Wolff, explicó que "el objetivo de esta política es dar más seguridad a los vecinos en plazas, plazoletas y grandes espacios verdes de la Ciudad".

Ciudad Parques Seguros Las nuevas medidas anunciadas como parte del programa Parques Seguros. Captura

"Tenemos parques nuevos recién recuperados, la costa y zonas en Colegiales que hoy estaban abandonadas y hoy son parques públicos. En todos esos espacios se comparten actividades, nos reunimos, nos da identidad, nos permite la posibilidad de conocernos, pero tienen que ser más seguros de día y de noche", agregó.