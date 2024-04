La motosierra de Milei sigue recortando trabajadores: más de 100 despidos en empresas ferroviarias

Trabajadores de ADIF se encontraron este lunes por la mañana sin poder ingresar al edificio ubicado en la terminal de Retiro del ramal Mitre. Denuncian que no hubo criterio y exigen explicaciones. "Es un vaciamiento al tren", expresó una de las cesanteadas.

Trabajadores de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) advirtieron que no pudieron ingresar al edificio situado en la terminal de Retiro del ramal Mitre debido a que fueron despedidos. Más de 100 empleados fueron notificados de que ya no forman parte de la empresa.

El periodista Rafael García Palavecino detalló desde el lugar en el programa De Una que los trabajadores arribaron al edificio, que se ubica en la Avenida Ramos Mejía y Avenida del Libertador, cerca de las 8 y cuando quisieron ingresar, se encontraron con el personal de Recursos Humanos que tenía registrado a quiénes no permitir acceder debido a que fueron despedidos. Los ceses fueron registrados en tres gremios ferroviarios.

En diálogo con el móvil de C5N, una trabajadora llamada Natalia expuso la postura de los trabajadores ante los despidos: "El sábado empezó a correr el rumor de que no se podía ingresar a los sistemas y ahí sospechamos que nos desvincularon. Unión Ferroviaria dijo que esperemos a este lunes. No nos dejaron pasar a buscar nuestras cosas. Queremos tener una explicación. Van a intentar reincorporaciones pero no se sabe lo que pasará".

En tal sentido, advirtió sobre las consecuencias de las destituciones. "Esta es una empresa de infraestructura ferroviaria que maneja toda la infraestructura del país con respecto a los trenes. Esto es un vaciamiento al tren. Puede haber una oleada más grande de despidos. Esto ya lo veíamos venir. Desde principios de año que no hay pagos a proveedores", marcó.

Por su parte otra presente, que se llama Liliana, alertó sobre obras suspendidas y su peligro: "Soy inspectora de obras de seguridad e higiene. Nos tratan como si no existiésemos, indigna la forma de despido. Es horrible porque también hay una familia que aguantar. Tenemos las obras paradas, hay algunas que están abandonadas. Con esta situación, hay peligro de derrumbe, puede pasar cualquier cosa".

También aliruzó acerca de las determinaciones de La Libertad Avanza sobre los trabajadores. "Esto va a perjudicar a todos. El Gobierno quiere eliminarnos, nos van a vender. Espero que la gente empieza a verla y que se vea que esto es más que un simple despido. Vienen por los de abajo. Tampoco se renovaron contratos de gente que se le venció en marzo. Esto es una cadena. No puede seguir así esto, es terrible", lamentó.

Ola de despidos en el Estado: para Gabriel Katopodis, "el plan de Milei cumplió un récord" en solo 100 días

En el marco de la medida de fuerza de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) contra los despidos promovidos por el Gobierno nacional, el ministro de infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, aseguró que la gestión de Javier Milei "cumplió un récord" ya que "en 100 días dejó en la calle a 100.000 trabajadores".

Katopodis se acercó este miércoles a la Secretaría de Trabajo para acompañar el plan de lucha del gremio estatal frente a los 15.000 despidos que se conocieron en las últimas horas. "Es grave lo que está ocurriendo: 10.000 trabajadores en la calle son 10.000 familias, es una economía más chica", aseguró al móvil de La Mañana por C5N.

"Es claramente un mensaje del Gobierno para todos los empresarios de que vamos a una Argentina más chica y están de alguna manera autorizados, legitimados para despedir y para achicar el personal. Y detrás de estos puestos de trabajo que se destruyen por supuesto que hay capacidades del Estado", destacó.

Añadió que la metodología es "muy cruel" porque los trabajadores despedidos "no reciben la indemnización, con lo cual de la noche a la mañana se quedan literalmente en la calle sin saber cómo pagar una boleta de luz o el alquiler", mientras que los que siguen en sus puestos "en tres meses pueden estar de vuelta en una lista de despidos".

"Este Gobierno y el plan de Milei cumplió un récord: en 100 días dejó en la calle a 100.000 trabajadores de la construcción, lo que para un país lleva años conformar. En solo 100 días cumplieron un récord histórico y paralizaron toda la obra pública", afirmó el ministro.

En ese sentido, señaló que "hoy tenemos un mapa de elefantes blancos. Cualquiera que sale de su casa se va a encontrar con una ruta, una universidad, una escuela, un centro de salud que están absolutamente paralizados. Desde la oposición vamos a seguir exigiéndole al Gobierno nacional que esas obras se terminen", adelantó.