La Libertad Avanza provoca a Unión por la Patria y confía en tener los votos para aprobar la Ley Ómnibus

"No se negocia el norte, el objetivo de devolverle la libertad a los argentinos, pero sí se aceptan sugerencias que pueden mejorar el proyecto. Estamos para trabajar en conjunto sin negociar la libertad de los argentinos", afirmó el legislador de La Libertad Avanza.

Menem consideró que "si un proyecto puede mejorar la calidad de vida de las personas con desregulaciones más creativas, van a ser tomadas sin problema". Argumentó que "nunca se vivió una crisis como esta; tenemos que hacer cosas que no hicimos en estos 100 años. Ya lo dijo el Presidente, no hay plata, pero yo agrego que no hay tiempo".

En cuanto a la negociación con otros bloques parlamentarios, señaló que "no es fácil porque es la primera vez en la historia que el recinto está tan fragmentado, pero es cierto también que la crisis amerita que todos nos pongamos de acuerdo", expresó a radio Rivadavia.

Martín Menem, reunión de Gabinete 09-01-24 Martín Menem participó de la reunión de Gabinete previa al debate en Diputados. Télam

En ese sentido, destacó que dentro del Congreso "hay un importante número que apoya estos cambios. Hay voluntad, yo lo escucho, hay sugerencias pero en general hay una inmensa voluntad de cambio. Estamos ante la peor crisis de la historia", reiteró.

Sobre los cruces con Unión por la Patria sobre la conformación de las comisiones, Menem sostuvo que "se ha planteado una discusión que no tiene mucho sentido". "Hay un sector de la política que es la máquina de impedir y hay otro que quiere colaborar para sacar a la Argentina adelante", afirmó.

"Es la manera que tienen de manejarse, pero sigue primando la irracionalidad. La máquina de impedir la prendieron el 10 de diciembre a la tarde y así va a ser los próximos cuatro años", anticipó.