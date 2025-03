La justificación de Guillermo Francos: "Pablo Grillo estaba en el lugar de la represión, no le tiraron a propósito"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió el accionar de las fuerzas de seguridad durante las protestas del miércoles pasado en el Congreso y aseguró que el disparo que hirió al fotógrafo Pablo Grillo fue "un accidente" porque "estaba en el lugar de la represión", pero "no le tiraron a propósito".

"El uso de la fuerza está absolutamente establecido y reglamentado. No hay una utilización por fuera de lo que son los cánones normales de reprimir una manifestación violenta", aseguró Francos este lunes en diálogo con FM Urbana Play, y señaló que corresponde a la Justicia "investigar qué pasó".

"Por supuesto que en este caso hubo un incidente que se produjo por circunstancias no particulares y no deseadas, como el caso de Grillo. Fue la consecuencia de un evento que se generó en esas circunstancias. Obviamente que no fue deseado. Fue un accidente, si se quiere", sostuvo.

Pablo Grillo El fotógrafo Pablo Grillo recibió el impacto de un gas lacrimógeno en la cabeza. José Pepe Mateos

"Pablo Grillo estaba sacando fotos en el lugar que era utilizado para la represión, no es que le tiraron a propósito para pegarle al fotógrafo, por favor. Hablemos de las cosas como fueron", reclamó el funcionario. "Si hay un hecho que está fuera de ley, es investigado por la Justicia, como en cualquier parte del mundo", agregó.

También adelantó que esta situación "no va a impedir que en el futuro se sigan utilizando las fuerzas policiales y de seguridad en la represión de hechos ilícitos para manifestarse". "En otros países las represiones son más violentas que en Argentina. No se puede enfrentar a los violentos y tratarlos como si fueran carmelitas descalzas", argumentó.

En ese sentido, señaló que si el próximo miércoles "hay una situación de utilización de la violencia para apoyar una marcha que fue siempre pacífica, por supuesto que se utilizará la represión de acuerdo con los cánones que se lo hace legalmente".

Francos insistió en que se puede "plantear que significa un golpe de estado desde distintas acepciones". "Claramente lo que pretenden es generar caos y, si uno recuerda, el caos en un momento significó la caída del presidente (Fernando) De la Rúa", deslizó.

detenidos congreso represión marzo 2025 La movilización terminó con más de 100 detenidos que ya fueron liberados. Mariano Fuchila/Ámbito

"La caída de De la Rúa no fue por la salida de la convertibilidad, porque fue posterior. Su salida se produce porque hubo la generación de un caos que lo obligó a renunciar. No va a pasar eso en este Gobierno, pero sí lo tenemos que advertir para que todo el mundo lo tenga en claro", subrayó.

"Si es una marcha a la que se agregan violentos que lo que pretenden es desestabilizar al Gobierno, bueno, serán reprimidos por las fuerzas del orden si es que utilizan la violencia para expresarse", concluyó.