Cómo sigue la salud de Pablo Grillo, el fotógrafo herido en la represión en el Congreso

"Hay amigos que esperan alguna novedad. Está peleando por su vida", advirtió en esta línea. Por otro lado, el viernes se llevó a cabo una multitudinaria marcha en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada para reclamar justicia, luego de que el presidente Javier Milei respaldara públicamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante un discurso en Expoagro 2025.

En tanto, el jueves se realizó un "camarazo" en la Plaza Congreso para repudiar el accionar de las fuerzas de seguridad federales. Además, amigos del fotógrafo y organizaciones políticas, junto a familiares, organizaron una celebración católica en el barrio de Balvanera.

Pepe Mateos, el fotógrafo que retrató a Pablo Grillo herido: "Quedé muy impactado de la manera que lo vi en el suelo"

El reconocido fotógrafo José Pepe Mateos, quien estuvo presente en Congreso retratando la brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad contra jubilados e hinchas de clubes de fútbol en la tradicional protesta en Congreso por el aumento de haberes y fotografió a Pablo Grillo, instantes después de ser herido en la cabeza por con un cartucho de gas disparado directo a matar: "Quedé muy impactado de la manera que lo ví en el suelo", expresó.

En una entrevista en el programa Indomables, con la conducción de Mariana Brey y Diego Brancatelli, el experimentado reportero, responsable de las históricas fotos que esclarecieron el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en 2002, relató lo sucedido en los alrededores de Congreso. "Cuando voy hacia Irigoyen, me encuentro a un grupo de gente atendiendo a alguien. Yo pensé que sería alguien ahogado sofocado por los gases, pero cuando me acerco veo sangre en la cara en un chico con una cámara que no lo conocía", comenzó el relato Mateos.

Embed - PEPE MATEOS: "La REPRESIÓN apuntó a DISUADIR la MOVILIZACIÓN"

Además agregó: "Tenía una actitud muy complicada, muy comprometida porque de la forma que estaba extendido el cuerpo, estaba inconsciente, respiraba de una manera agónica. Me quedé muy impactado. Por eso le hice dos fotos. En realidad molestaba, porque lo estaban atendiendo y estaban esperando la ambulancia. Hablé con otro fotógrafo, llamado Juan Foglia, que me cuenta que lo había visto con la cabeza destrozada".

En el mismo sentido, Mateos descargó su bronca contra el Gobierno y las fuerzas de seguridad antes la crueldad de los hechos: "Hay una diferencia que estamos viendo en este momento, y es que la represión apunta a algo mucho más grave: disuadir por completo la movilización, cercenar los derechos, dejar en claro que no hay ningún derecho a la movilización", continuó el exreportero de Clarín y Télam, entre otros.