Coimas en Andis: asesor de La Libertad Avanza confirmó a la Justicia los dichos de Diego Spagnuolo

Fernando Cerimedo aseguró que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad le habló sobre un “esquema de corrupción” en el organismo. Además, negó haberlo grabado y haber filtrado los audios.

El consultor y asesor de comunicación de La Libertad Avanza , Fernando Cerimedo , confirmó bajo juramento de decir verdad, que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo le habló sobre un “esquema de corrupción” en el organismo .

Ante el fiscal Franco Picardi , Cerimedo confirmó que Spagnuolo le contó de “coimas” , del reparto de las comisiones en el marco de las compras de medicamentos a la droguería Suizo Argentina.

Fuentes judiciales confirmaron a C5N que Cerimedo aseguró que Spagnuolo le dijo lo mismo que se escucha en los audios difundidos por un canal de streaming y medios de prensa. En ellos, Spagnuolo apuntó a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y a su asesor Eduardo “Lule” Menem .

Cerimedo, uno de los dueños del medio La Derecha Diario, había dicho que Spagnuolo le habló sobre la situación en ANDIS en varias oportunidades. Hoy ratificó sus dichos ante la justicia. También había dicho que alguien tenía esos audios guardados para usarlos en época de elecciones. Negó en cambio, haber sido él quien grabó las conversaciones y filtrado su contenido.

Los audios de las presuntas coimas no son considerados por el fiscal Picardi como elemento de prueba. “Son un indicio a partir del cual se comenzó a recolectar prueba” , explicaron las fuentes.

En cambio, los dueños de la droguería Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker y sus hijos Jonathan y Emmanuel, plantearon la nulidad de la causa basada en la ilegalidad de los audios.

Su defensor sostuvo que todo lo actuado en la causa debe ser declarado nulo porque el origen de la investigación, los audios, son ilegítimos.

La causa sigue en secreto de sumario, y por ahora la defensa de Spagnuolo no contestó sobre el planteo de nulidad. Sigue flotando en el aire de Comodoro Py la posibilidad de que cuando tenga acceso a la totalidad del expediente se presente como “arrepentido”.