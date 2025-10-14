Oficial: así quedó la nueva lista de diputados de La Liberad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Tras la resolución de la Cámara Electoral, el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla adecuó y oficializó las listas de candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires con Diego Santilli a la cabeza.
Tras la baja de la candidatura de José Luis Espert, la Justicia le permitió a Diego Santilli encabezar el listado de legisladores para la Cámara Baja en PBA junto a Karen Reichardt. Sin embargo, no se podrán reimprimir las boletas.
El juez había resuelto que en reemplazo de José Luis Espert debía ir Karen Celia Vázquez, más conocida como Karen Reichardt, pero la Cámara Electoral revocó esa decisión y consideró que Santilli debía encabezar la lista.
La postura del juez Alejo Ramos Padilla había sido compartida por el fiscal electoral Ramiro González y los apoderados de los partidos de la oposición.
Recordó que su decisión fue “coincidente” con todas las partes intervinientes y del Ministerio Público Fiscal en todas las instancias, “en línea con los compromisos constitucionales e internacionales del Estado Argentino en materia de igualdad de género”
El magistrado volvió a defender su interpretación, pero cumplió con lo ordenado por la Cámara que dispuso la adecuación de la lista de candidatos.
