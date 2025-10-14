14 de octubre de 2025 Inicio
Oficial: así quedó la nueva lista de diputados de La Liberad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Tras la baja de la candidatura de José Luis Espert, la Justicia le permitió a Diego Santilli encabezar el listado de legisladores para la Cámara Baja en PBA junto a Karen Reichardt. Sin embargo, no se podrán reimprimir las boletas.

A pesar de que Santilli encabezará la lista

A pesar de que Santilli encabezará la lista, la foto de José Luis Espert quedará en la boleta.

Tras la resolución de la Cámara Electoral, el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla adecuó y oficializó las listas de candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires con Diego Santilli a la cabeza.

El juez había resuelto que en reemplazo de José Luis Espert debía ir Karen Celia Vázquez, más conocida como Karen Reichardt, pero la Cámara Electoral revocó esa decisión y consideró que Santilli debía encabezar la lista.

La postura del juez Alejo Ramos Padilla había sido compartida por el fiscal electoral Ramiro González y los apoderados de los partidos de la oposición.

Recordó que su decisión fue “coincidente” con todas las partes intervinientes y del Ministerio Público Fiscal en todas las instancias, “en línea con los compromisos constitucionales e internacionales del Estado Argentino en materia de igualdad de género”

El magistrado volvió a defender su interpretación, pero cumplió con lo ordenado por la Cámara que dispuso la adecuación de la lista de candidatos.

Así quedó el nuevo orden de las listas a diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Candidatos a diputados nacionales titulares:

  1. Santilli Diego Cesar
  2. Vásquez Karina Celia
  3. Pareja Sebastián Miguel
  4. Humenuk Gladys Noemí
  5. Carrancio Alejandro Ángel
  6. Longo Johanna Sabrina
  7. Finocchiaro Alejandro Oscar
  8. Niveyro Miriam del Carmen
  9. Figliuolo Sergio Daniel
  10. Castelnuovo Giselle
  11. García Alvaro
  12. De Sensi María Florencia
  13. Ojeda Joaquín Patricio
  14. González Estevarena María Luisa
  15. Urien Hernan
  16. Vera Andrea Fernanda
  17. Sánchez Wrba Javier
  18. Tamagno Ana Valeria
  19. Torres Rubén Darío
  20. Leon Espinosa Martina Daniela
  21. Saavedra Mario Osmar
  22. Lerin Barbara Patricia
  23. Ferreyra Hugo Alberto
  24. Conte Susana Gabriela
  25. Salaberren Ignacio Roberto
  26. Cavallini Roxana Elizabet Mirna
  27. Creus Eduardo Hugo
  28. Wide Mirta Narzi
  29. Selem Damian Andres
  30. Garcia Karina Gabriela
  31. Green Luis Enrique
  32. Canegallo Paula Beatriz
  33. Imperatori Mauricio
  34. Belen Maria Alejandra
  35. Di Fabio Enzo Nicolás

Candidatos a diputados nacionales suplentes:

  • Poso María Soledad
  • Paolucci Rodolfo Jose
  • Pozzoni Daniela Irma Isabel
  • Saccani Dario Ezequiel
  • Moroni Gricelda Adriana
  • Finocchio Alejandro Gabriel
