Resultados de las elecciones 2025: el paso a paso para saber quién ganó en mi mesa

Después de que se conocieran los resultados de las elecciones legislativas 2025, en las que el Gobierno obtuvo un categórico triunfo con más del 40% de los votos a nivel nacional, la Dirección Nacional Electoral (DNE) y el Ministerio del Interior publicaron el detalle del escrutinio por provincia, localidad, escuela y mesa.
Los datos están disponibles en el sitio www.resultados.elecciones.gob.ar, que permite ver los totales a nivel nacional para las listas de senadores y diputados, cuáles fueron las agrupaciones políticas que obtuvieron más bancas y cuál se impuso en cada distrito.
Además, mediante un sistema de filtros, el sitio permite ir desagregando la información por provincia, departamento y localidad o, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por comuna, hasta llegar finalmente a cada escuela y mesa para acceder al telegrama enviado por las autoridades.
Página resultados elecciones 2025
Ya se puede consultar el resultado de las Elecciones 2025 mesa por mesa.