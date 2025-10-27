Resultados de las elecciones 2025: el paso a paso para saber quién ganó en mi mesa El escrutinio de los comicios legislativos ya está disponible online, con todos los datos del Ministerio del Interior y la Dirección Nacional Electoral. Cómo acceder al detalle por provincia, localidad y escuela. Por







La DNE publicó los telegramas de cada mesa.

Después de que se conocieran los resultados de las elecciones legislativas 2025, en las que el Gobierno obtuvo un categórico triunfo con más del 40% de los votos a nivel nacional, la Dirección Nacional Electoral (DNE) y el Ministerio del Interior publicaron el detalle del escrutinio por provincia, localidad, escuela y mesa.

Los datos están disponibles en el sitio www.resultados.elecciones.gob.ar, que permite ver los totales a nivel nacional para las listas de senadores y diputados, cuáles fueron las agrupaciones políticas que obtuvieron más bancas y cuál se impuso en cada distrito.

Además, mediante un sistema de filtros, el sitio permite ir desagregando la información por provincia, departamento y localidad o, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por comuna, hasta llegar finalmente a cada escuela y mesa para acceder al telegrama enviado por las autoridades.

Página resultados elecciones 2025 Ya se puede consultar el resultado de las Elecciones 2025 mesa por mesa.

Elecciones 2025: paso a paso, cómo consultar tu mesa Ingresar al sitio www.resultados.elecciones.gob.ar.

En la barra superior, ir a "Ver resultados".

Se accederá a una página con los datos provincia por provincia. Arriba a la derecha, hacer clic en el ícono del embudo (al colocar el cursor encima, aparece el cartel "Filtrar por territorio").

En la ventana que se despliega, seleccionar la provincia y sección (departamento o comuna) que se quiere consultar.

En esta instancia hay dos opciones para ver las mesas: por circuito o por nombre de la escuela. Todos estos datos están en el comprobante que te entregó el presidente de mesa después de votar.

Finalmente, seleccioná el número de mesa, elegí si querés ver el resultado de diputados o senadores, y hacé clic en "Aplicar filtros".

Podrás ver los resultados en votos y porcentaje obtenidos por cada agrupación política, datos de participación, votos en blanco o anulados y una copia del telegrama enviado por las autoridades.