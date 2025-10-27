27 de octubre de 2025 Inicio
Resultados de las elecciones 2025: el paso a paso para saber quién ganó en mi mesa

El escrutinio de los comicios legislativos ya está disponible online, con todos los datos del Ministerio del Interior y la Dirección Nacional Electoral. Cómo acceder al detalle por provincia, localidad y escuela.

Después de que se conocieran los resultados de las elecciones legislativas 2025, en las que el Gobierno obtuvo un categórico triunfo con más del 40% de los votos a nivel nacional, la Dirección Nacional Electoral (DNE) y el Ministerio del Interior publicaron el detalle del escrutinio por provincia, localidad, escuela y mesa.

Los datos están disponibles en el sitio www.resultados.elecciones.gob.ar, que permite ver los totales a nivel nacional para las listas de senadores y diputados, cuáles fueron las agrupaciones políticas que obtuvieron más bancas y cuál se impuso en cada distrito.

Además, mediante un sistema de filtros, el sitio permite ir desagregando la información por provincia, departamento y localidad o, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por comuna, hasta llegar finalmente a cada escuela y mesa para acceder al telegrama enviado por las autoridades.

Elecciones 2025: paso a paso, cómo consultar tu mesa

  • Ingresar al sitio www.resultados.elecciones.gob.ar.
  • En la barra superior, ir a "Ver resultados".
  • Se accederá a una página con los datos provincia por provincia. Arriba a la derecha, hacer clic en el ícono del embudo (al colocar el cursor encima, aparece el cartel "Filtrar por territorio").
  • En la ventana que se despliega, seleccionar la provincia y sección (departamento o comuna) que se quiere consultar.
  • En esta instancia hay dos opciones para ver las mesas: por circuito o por nombre de la escuela. Todos estos datos están en el comprobante que te entregó el presidente de mesa después de votar.
  • Finalmente, seleccioná el número de mesa, elegí si querés ver el resultado de diputados o senadores, y hacé clic en "Aplicar filtros".
  • Podrás ver los resultados en votos y porcentaje obtenidos por cada agrupación política, datos de participación, votos en blanco o anulados y una copia del telegrama enviado por las autoridades.
