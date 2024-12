La ironía de Javier Milei a Victoria Villarruel: "Cada vez que me voy siempre alguno me hace alguna"

El presidente Javier Milei sumó este viernes un nuevo capítulo en la interna con la vicepresidenta Victoria Villarruel al afirmar en tono irónico que "cada vez que me voy siempre alguno me hace alguna". Sus dichos tuvieron lugar al inaugurar la nueva sede de la Bolsa de Comercio en Córdoba donde, de manera indirecta y sin nombrarla, hizo alusión a la titular del Senado. Cuestionó a los "imbéciles" que dicen "me gusta irme de viaje", pero aclaro: "Dados estos resultados, no se entusiasmen".