Desde el entorno de Javier Milei acusan a Victoria Villarruel de usar testaferros para "alquilar una mansión" en un barrio privado

El biógrafo presidencial Nicolás Márquez salió al cruce de la vicepresidenta. Dijo que tiene "la moral de una cucaracha" y se preguntó: "¿De dónde saca el dinero cuyo sueldo claramente no le alcanza para costear sus gustos de casta?.

Bullrich cruzó a Villarruel: "Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político"

En un posteo en la red social X, Márquez, autor de Milei, la revolución que no vinieron venir, junto a Alejandro Duclos, lanzó que Villarruel tiene “la moral de una cucaracha para traicionar al Presidente” y también la cuestionó por sus críticas hacia la titular de la cartera de Seguridad “quién con su apoyo electoral contribuyó al triunfo en el ballotage y por consiguiente acceder al cargo que hoy inmoblemente ostenta”.

En su posteo, Márquez puso en duda la transparencia patrimonial de la vice. “A propósito: ya salió la susodicha Victoria Villarruel a desmentir la información vertida por el periodista @javiernegre10 que nos da cuenta de que la angurrienta de marras alquila una mansión en el barrio privado El Encuentro (Tigre) y cuyo contrato de alquiler estaría a nombre de los testaferros Guadalupe Jones y Santiago Guimaraes?”, denunció el biógrafo.

Marquez.JPG

Para luego remarcar: “Y si no desmintió tan grave información: quiere decir que la misma es cierta? Y en ese caso: de dónde saca el dinero cuyo sueldo claramente no le alcanza para costear sus gustos de casta y nuevo rico? Y si no hay nada turbio: por qué alquila el palacio con prestanombres?”.

El posteo fue retuiteado por la diputada libertaria Lilia Lemoine, ariete oficialista contra la vicepresidenta.

La acusación de Márquez se suma al contexto de máxima tensión entre los integrantes de la boleta que ganó las elecciones nacionales en 2023 que, según el senador formoseño Francisco Paoltroni, "hace siete meses que no se hablan".

Lilia Lemoine encabeza el operativo desgaste contra Victoria Villarruell

A mediados de de noviembre, Lilia Lemoine criticó Villarruel al asegurar que traicionó a Milei y que está haciendo campaña con los recursos del Senado. También señaló que la titular del Senado fue la que propició el aumento de los legisladores a 8 millones de pesos por mes y que continúen teniendo 20 asesores cada uno. "En vez de contribuir a achicar el gasto, que es algo que espera la sociedad, no la vemos contribuyendo. Está haciendo campaña para ella misma usando los recursos del senado", manifestó.

Consultada sobre si considera que la compañera de fórmula de Milei es la peor vicepresidenta de la historia, Lemoine respondió que para ella la peor fue "Isabelita" Martínez de Perón con quien Villarruel compartió encuentro y una foto.

Lemoine suele atacar a diario a Villarruel en su cuenta de X y también a través de su programa No la ven, que se emite por Radio Sónica, y lo hace con el visto bueno de Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia.