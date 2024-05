La historia detrás del cuadro de Javier Milei como Napoleón Bonaparte

A raíz de su viaje por tierras norteamericanas, Milei se hizo de un momento para reunirse con el artista en Los Ángeles y recibir el cuadro original de manos de su creador. La obra recrea a Napoleón abdicando en Fontainebleau, una pintura al óleo hecha por Paul Delaroche en 1846, que representa al emperador con un gesto abatido tras la caída de París en abril de 1814 ante los ejércitos de Austria, Rusia y Prusia. Un año más tarde, en la batalla de Waterloo, llegaría su ocaso definitivo.

En el cuadro de Pérez, el Presidente mira con seriedad al observador de la pintura, flanqueado por una bandera argentina. La apelación a una imagen derrotada de Napoleón generó variadas reacciones en redes sociales, tanto de partidarios mileístas como de detractores.

Javier Milei cuadro Napoleón Bonaparte Fabián Pérez Cuando se conoció la imagen de Javier Milei pintada por Fabián Pérez, muchos usuarios creyeron que se trataba de inteligencia artificial. Instagram @fabianperezartist.official

El pintor aseguró estar "muy al tanto de lo que sucede en la Argentina", a pesar de haber emigrado del país hace más de 30 años. "Siempre trato de escuchar lo máximo que puedo, ahora es mucho más fácil", aseguró.

El artista explicó que la inspiración para realizar la idea llegó por el estreno de la película de Napoleón y porque esa particular imagen del líder francés recorría todas las calles de Hollywood. "Me pareció bárbaro porque era súper conocida y me pareció adecuado para retratarlo en un momento de tregua, donde el tipo estaba tratando de pelear contra todo este sistema, contra esta casta que dice él, pero sentado, tomando un respiro", contó, en diálogo con TN.

Respecto al eco que se hizo el público de la obra, Pérez planteó: "Tuvo mucha repercusión, muchos comentarios a favor y en contra, obviamente. A la gente que le gusta Milei y le gustó la pintura, la gente que está en contra la criticó mucho y me parece bárbaro, me parece bien que la gente se exprese y diga lo que quiera. Cada uno tiene derecho a elegir y tener su opinión".

"La idea de pintar jugadores y celebridades es una serie que estoy haciendo que se llama Living Legends (Leyendas vivientes). Es para homenajear en vida a toda esta gente que fue tan influyente para nuestras vidas, ya sea de jóvenes o ahora mismo", explicó sobre sus cuadros, que le permitieron conocer a Diego Maradona, Ángel Di María, el Kun Agüero, Pato Fillol, Pep Guardiola, Mike Tyson y el papa Francisco.