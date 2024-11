La foto del ajuste del Gobierno a las universidades y el sistema científico-tecnológico nacional

Despidos, sueldos que no alcanzan, paralización de investigaciones y deserción de docentes son algunos de los problemas que sufre el sistema científico-tecnológico nacional y las universidades públicas . Una situación que empeora y que, hasta el momento, no parece tener solución ante el brutal ajuste del Gobierno.

FERIA EN DEFENSA DE LA CIENCIA Y LA UNIVERSIDAD



Mañana de 11 a 19 hs - Plaza Houssay



Te esperamos con charlas, radio abierta y stands. ¡Sumate!



Cronograma completo en https://t.co/Ocu3zWjha2#Ciencia #Universidad #CONICET#InvestigarEsTrabajar — Jóvenes Científicxs Precarizadxs - Bs. As. (@JcpBuenosaires) November 14, 2024

Esta jornada de protesta se suma a las movilizaciones que se realizan desde hace meses, frente a una situación crítica en el sector y ante el cuestionamiento actual que el Gobierno lleva adelante en su discurso hacia la ciencia y la universidad pública.

C5N pudo dialogar con diferentes protagonistas de este gran abanico de sectores, que coincidieron en un punto: "La ciencia es importante y tiene que ser financiada por un Estado porque tenemos que abocarnos por una ciencia que sea soberana", expresó Claudia miembro del Instituto de Medicina Experimental (IMEX).

Para Claudia la feria es una forma de visibilizar y de "devolver un poco todo lo que el Estado invirtió en nosotros para formarnos como científicos. Entonces nuestra forma de devolver es haciendo ciencia, aportando conocimiento, dando información que la generamos acá en nuestro suelo, en nuestro país, en nuestras universidades, en el mismo CONICET".

Feria de Ciencias en Plaza Houssay 15-11-24

Docentes del departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UBA, establecieron dos de los stands son institutos de UBA-CONICET, uno trabaja específicamente en virología, el otro trabaja en microbiología, en parasitología y bacteriología.

"Somos docentes de la cátedra y claramente estamos acá apoyando la situación porque es muy grave lo que estamos viviendo", explicó la docente Carolina Poncini y remarcó que "nos pareció que era superinteresante participar porque es una manera de mostrarle a la comunidad lo que hacemos, de estar abiertos, de brindar charlas con respecto a educación sanitaria".

La arremetida del Gobierno contra la Ciencia

Desde el Gobierno llevan adelante un discurso donde catalogan a la ciencia en útiles o inútiles, donde siembran la duda en relación con los mecanismos de asignación de presupuestos o a "favoritismos políticos", como dijo en su momento el jefe de Gabinete Guillermo Francos. Otro ejemplo son las recientes afirmaciones del vocero presidencial Manuel Adorni donde mencionó investigaciones de "dudoso impacto social" como "Hacia la Deconstrucción de Palimpsestos en el Sector Oriental del Valle de Santa María".

En los 80 stands ubicados en la Plaza Houssey, docentes, investigadores y trabajadores estaban atentos a poder resolver dudas y explicar de la manera más simple posible por qué es importante para el país financiar este tipo de actividades.

Gabriela Camicia, doctora en Ciencias Biológicas, que trabaja en el Laboratorio de Mecanismos de Resistencia Antibióticos , se tomó unos minutos para poder describir su trabajo "estudiamos qué es lo que hace que las bacterias tengan resistencia a antibióticos. La resistencia a antibióticos es un problema muy grande a nivel mundial".

En pocas palabras, la doctora señaló que si una persona toma un antibiótico por cuenta propia, sin consultar al médico, se perjudica porque eso puede ser que genere una resistencia. ¿Por qué? Porque si la bacteria es resistente al antibiótico que estamos tomando, no la vamos a matar. ¿Pero qué puede pasar? Que matemos a un montón de bacterias que tiene el cuerpo, que son buenas, que son sensibles al antibiótico, pero esas bacterias que son resistentes y no se matan, se siguen multiplicando.

Feria en Defensa de la #Ciencia y la #Universidad Públicas, en Plaza Houssay

Ahora — Red Federal Trabajadores CONICET (@RFTCONICET) November 15, 2024

En cifras, en el año 2019 se murieron a nivel mundial unos 5 millones de personas a causa de esta problemática, que equivale aproximadamente a "58 estadios de River llenos". "Esa es la cantidad de gente que se murió en el 2019 a causa de la resistencia y para el 2050 se estima que va a ser una de las principales causas de muerte. Por eso es uno de los 10 temas más importantes de salud pública a nivel mundial", afirmó Camicia.

No solo las ciencias médicas están bajo la lupa, sino las sociales, para eso C5N dialogó con Agustina Rossi Lashayas, coordinadora de Gestión Institucional de la carrera de Sociología de la UBA: "Es muy importante sumarnos a estos espacios para visibilizar no solamente la producción que existe en ciencia y técnica en nuestro país y la grave crisis financiera, pero también desde el desprestigio que está atravesando".

En relación con la sociología, Agustina contó que "vamos mucho a las escuelas secundarias porque creemos un poco en sacar a la sociología de las cuatro paredes de la universidad, poder discutirla". Es un conocimiento y que "brinda herramientas que nos sirven a todos en esta coyuntura, que nos hacen tener una mirada más crítica de la sociedad que nos invitan a ser creativos a la hora de buscar la resolución a distintas problemáticas sociales, que nos invitan a la construcción colectiva con un otro, con un otro, a partir de la discusión".

Feria de Ciencias en Plaza Houssay

"Nosotros no hacemos la ciencia para que nos pongan en una vitrina, sino para mejorarle la vida a la gente, a la sociedad y a nuestras comunidades", preponderó Rossi Lashayas, y aseguró que "eso también es lo que está en peligro. A veces, incluso con la mejor de las intenciones, se dice que la ciencia es muy importante porque cura el cáncer o crea vacunas. Nosotros no curamos el cáncer ni creamos vacunas, pero también hacemos un aporte muy valioso en el desarrollo social de nuestras comunidades".

Agustina llamó a reflexionar sobre la importancia de la sociología, ya que aporta respuesta no solamente teóricas, sino también prácticas para resolver problemáticas cuando la sociedad está en crisis, la desigualdad aumenta y la vida es cada vez menos digna.

La motosierra de Milei también pasó por el Conicet

En los últimos meses, también el CONICET se vio afectado por la motosierra de Javier Milei. C5N entrevistó a Gonzalo Sanz Cerbino, Secretario General Adjunto de ATE Conicet Capital quien brindó un panorama general de la institución.

"No tenemos recursos para investigar, o sea, todos los mecanismos de financiamiento de la actividad científica, lo que sirve para comprar, para reparar equipos, para comprar equipos, para comprar reactivos, para publicaciones, para financiar viajes de campo, todo eso está en cero", contó Gonzalo, también señaló que desde principio de año la Agencia para el Desarrollo de la Investigación, está paralizada.

Feria ciencia 15-11-24.png Cuenta de X: @CerbinoSanz

En cuanto a la realidad que enfrenta el Conicet, el Secretario aclaró que ya tuvieron más de 140 despidos administrativos y renuncias de puestos que no son reemplazados porque "las condiciones de trabajo son terribles", ya que tuvieron "una bruta reducción salaria, una precarización laboral terrible", los contratos -que antes se renovaban cada 12 meses- pasaron a ser cada tres "la gente no sabe si la van a echar o no".

A esto se suma la reducción de las becas doctorales, que este año fueron de 700, y esto genera que cada vez haya menos postulantes. "Tenemos el financiamiento completamente parado, equipos que se están desarmando, fuga de cerebros", sentenció.

El reclamo de docentes de las Universidades Nacionales y la situación del INTA

En otro sector de la feria se encontraban un stand de la Asociación Gremial Docente de la UBA, donde la Secretaria General Ileana Celotto pudo brindar una opinión sobre cómo continúa la lucha después de dos marchas masivas universitarias y la falta de presupuesto.

En un principio Ileana agradeció "el apoyo impresionante del conjunto de la población. Quedó muy evidenciado en las dos marchas nacionales, la del 23 de abril y la del 2 de octubre". Para ella, esta feria también es una forma de "entregarles y mostrarles aquello que apoyaron. La investigación se realiza no solamente en el CONICET, en los institutos, INTA, INTI, CNEA y otros más, sino que el 50% se realiza en las universidades nacionales".

Estamos en Plaza Houssay con la Feria en defensa de la ciencia y la universidad. Hasta las 19 hs. con stands, charlas, radio abierta

Consultá el cronograma:https://t.co/3VynVotODQ

— AGD-UBA (@UbaAgd) November 15, 2024

"Casi me animaría a decir que es el sector más castigado, porque los docentes que realizan investigación son los docentes de dedicación exclusiva, que sí o sí tienen que tener su título dedicado exclusivamente a la universidad", añadió la Secretaria, esta situación se agrava con el correr de los días y esto trae como consecuencia que "hay un conjunto de docentes de muchas facultades que están renunciando a sus cargos o por lo menos a su dedicación exclusiva, dejando de investigar para dedicarse a otra actividad porque no pueden seguir viviendo con ese salario".

Mercedes Krause, docente investigadora de la UBA, también opinó al respecto y sentenció que diferentes sectores se reunieron en la feria para poder demostrar unidad "porque muchas veces los mismos trabajadores somos docentes, somos científicos y hacemos sinergia entre esas dos cosas. Lo que investigamos nos sirve para ser mejores docentes y lo que hacemos en el aula también nos sirve para seguir investigando". Los docentes perdieron 60 puntos porcentuales de su poder adquisitivo en este año.

Feria ciencia imagen 15-11-24.png Cuenta de X: @CerbinoSanz

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) también estuvo presente. Para poder entender su situación. el Secretario General José Luis Perea advirtió que "venimos los trabajadores en un proceso desguace, donde la motosierra y la licuadora van sobrellevando un periodo muy difícil y ahora vienen 1.500 despidos, y esto lo han anunciado las autoridades".

El INTA es un es un organismo público que lleva 70 años que reúne a investigadores, técnicos, profesionales, veterinarios, biólogos, ingenieros agrónomos, y, con el correr de los años desarrolló a nivel nacional una gran cantidad de herramientas y recursos para que el modelo agroexportador, pueda pegar un salto tecnológico.

"Los trabajadores también de ciencia y técnica estamos, parados en alerta y movilización, llevando adelante un proceso de unidad de acción muy importante, porque vamos a defendernos con uñas y dientes si es que quieren despedir a compañeros, si es que quieren trasladarnos, si es que quieren achicar el INTA", cerró.