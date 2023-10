Este miércoles, durante una conversación en Twitch en el canal del streamer Gerónimo "Momo" Benavides, el ministro de Economía respondió un mensaje del chat. "Me preguntan qué voy a hacer con el fútbol. Que vuelvan los visitantes. En serio, eh", manifestó.

Consultado sobre esta promesa, Macri descartó que pueda concretarse. "Me parece una linda expresión de deseo. Hoy no están dadas las condiciones y, la verdad, cuando hablás con cualquier presidente de cualquier club lo que te dicen es: 'Que no vuelvan los visitantes'", afirmó en Radio Mitre.

"Hoy hay muchos clubes que, al volver la familia, ya llenan sus estadios con eso, entonces dicen: 'Dejame tranquilo, termino de nuevo con el club lleno de barras'. Hay una lógica de decir lo que algunos creen que está bueno decir, y otra cosa es la realidad. Plantear visitantes me parece que es inviable", sentenció.

Jorge Macri, Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta

De cara a las elecciones del próximo domingo, expresó que "en la Ciudad está en juego defender todo lo hecho, y sobre todo una polarización con el kirchnerismo, que es el espacio político que más ha agredido a esta Ciudad, que detesta a esta Ciudad pero la elige para vivir. Yo vengo a defender eso", aseguró.

En cuanto al escenario a nivel nacional, sostuvo que las otras propuestas son, por un lado, "la continuidad de lo mismo", y por otro "un espacio político que tiene mucha capacidad de llamar la atención pero cero experiencia de gobierno" y que "dice que va a hacer magia".

"Nos estamos debatiendo entre esos extremos y un espacio político que ha gobernado, que tiene gobernadores e intendentes, una candidata a presidente con experiencia en la gestión. Yo creo que somos la mejor alternativa a nivel nacional, pero ahora decide la gente", concluyó.

Jorge Macri en Minuto Uno: "El sur de la Ciudad pide a gritos que le llevemos desarrollo"

En el ciclo Candidatos, Jorge Macri cuestionó la normativa urbana: "Es imprescindible que revisemos un código que se aprobó en 2018, que tuvo reformas en 2020. Hay que proteger los barrios residenciales, lo viví en Vicente López. No hace falta fomentar la construcción en barrios residenciales consolidados. El sur de la Ciudad pide a gritos que llevemos desarrollo hacia allá".

El candidato a jefe de Gobierno de Juntos por el Cambio dijo en Minuto Uno por C5N: "Es muy difícil solucionar el problema habitacional con una mala ley y el nivel de inflación. La Boca y Barracas es un sector cerca de las universidades donde se puede generar viviendas para jóvenes y no tan jóvenes. Con este nivel de inflación, se hace difícil subsistir", marcó.

JORGE MACRI visitó el ciclo "CANDIDATOS" en MINUTO UNO

Luego, subrayó que está preparado para gestionar en la Ciudad. "Me preparé mucho para esto. Tengo mucho para entregar. Tengo la mirada de proteger. En la política y la gestión no se vive de los éxitos del pasado, hay que tener una ciudad más limpia y necesitamos que se respete el derecho de todos", advirtió.