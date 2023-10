Jorge Macri en Minuto Uno: "El sur de la Ciudad pide a gritos que le llevemos desarrollo"

En el ciclo Candidatos, , Jorge Macri , cuestionó la normativa urbana: "Es imprescindible que revisemos un código que se aprobó en 2018, que tuvo reformas en 2020. Hay que proteger los barrios residenciales, lo viví en Vicente López. No hace falta fomentar la construcción en barrios residenciales consolidados. El sur de la Ciudad pide a gritos que llevemos desarrollo hacia allá".

El candidato a jefe de Gobierno de Juntos por el Cambio dijo en Minuto Uno por C5N: "Es muy difícil solucionar el problema habitacional con una mala ley y el nivel de inflación. La Boca y Barracas es un sector cerca de las universidades donde se puede generar viviendas para jóvenes y no tan jóvenes. Con este nivel de inflación, se hace difícil subsistir", marcó.

En tanto, en el programa conducido por Gustavo Sylvestre, expuso cómo lleva a cabo su campaña de cara a las elecciones en la Ciudad: "Vengo recorriendo esta ciudad de punta a punta, barrio por barrio. Estoy preparado para continuar con las cosas que han servido. La gestión de Mauricio terminó con las inundaciones y recuperó el Colón, luego continuó con la gestión de Horacio, como el Metrobús y la Policía de la Ciudad".

Luego, subrayó que está preparado para gestionar en la Ciudad. "Me preparé mucho para esto. Tengo mucho para entregar. Tengo la mirada de proteger. En la política y la gestión no se vive de los éxitos del pasado, hay que tener una ciudad más limpia y necesitamos que se respete el derecho de todos", advirtió.

En tal sentido, marcó que los más chicos no deben participar de manifestaciones: "Los niños no tienen que estar en un marcha o piquete porque sus derechos son más grandes que el de los mayores. Siento que la Ciudad tiene en el sur una inmensa oportunidad. Todo lo que no progresó, es probablemente el motor más importante que vayamos a tener en los próximos cuatro años. Hay muchas ganas de superarse".

La relación del radicalismo con el PRO y sus propuestas para solucionar la problemática de la pobreza

El candidato a jefe de Gobierno porteño por Juntos por el Cambio también remarcó el trabajo en conjunto con el radicalismo: "Estuvimos trabajando juntos. Me siento apoyado por el radicalismo. Estamos integrados en las listas, después de la competencia de las PASO. Trabajamos en los equipos técnicos. También estamos trabajando en educación. El radicalismo tiene un compromiso".

Luego, sobre sus ideas para resolver la problemática de la pobreza y ejemplificó con un sistema utilizado en otras partes del mundo: "Desde la Ciudad tenemos que seguir haciendo cosas. Hay un proyecto que me gusta mucho, que es TUMO, surgió en Armenia y tiene que ver con la tecnología, que es a contraturno de la escuela, tiene experiencia en París y Los Ángeles y lo quiero traer en el sur de la Ciudad".

La salud mental y la sobrepoblación carcelaria

Jorge Macri, a su vez, fue consultado sobre sus propuestas con respecto a la atención para la salud mental. "Tenemos hospitales, como el Borda y el Moyano, en el que hay profesionales especializados. Vamos a trabajar en prevención y tratamiento, en Vicente López hicimos ambas cosas. Vamos a abrir el trabajo con las Iglesias y las ONG. Hay que cambiar la ley de salud mental, que generó mucho debate y participación".

En esta línea, advirtió sobre los bajos sueldos a los profesionales de salud mental: "Veníamos de un mundo en el que la gente que se internaba de por vida era un problema y nos fuimos al extremo. El mundo busca un equilibrio. Los bajos salarios son un problema de la inflación. Lo aumentamos al ritmo de la inflación. No podemos aumentarlos más porque los recursos son finitos".

Por otra parte, criticó el desempeño del Sistema Penitenciario Federal. "No está cumpliendo con sus responsabilidades de llevarse a los detenidos, tenemos un convenio. Hay 1.600 detenidos, que es más del doble de lo que debería haber. Hemos reclamado al Sistema Penitenciario Federal que se lleve a los detenidos pero no lo hace", enfatizó.

Jorge Macri explicó por qué dejó Vicente López

El candidato a jefe de Gobierno porteño explicó el motivo por el cual abandonó Vicente López, luego de haber sido intendente de ese lugar: "Me fui porque creí que ya di todo lo que tenía para dar. Hice un gran aporte y tenemos una gran candidata. Es probable que alguien no esté muy contento pero hay una ratificación a una continuidad en Vicente López".