La definición de Cristina Kirchner de cara a las próximas elecciones: "No voy a debilitar al peronismo en plena elección"

En diálogo con Duro de Domar por C5N, la vicepresidenta se explayó en su respuesta ya que recordó las últimas elecciones presidenciales: "¿Después qué dicen? 'Ah, porque quería ser ella, porque no quiere cumplir con el fallo', pero no solamente eso. En el año 2019 cuando se vio y se escuchó aquel video en el que proponía a Alberto como Presidente no fue algo porque sí o porque no nos alcanzaban los votos".