La Ciudad respondió a las denuncias por las fallas en las votaciones durante las PASO

La jueza federal le reprochó al presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, que la organización y ejecución de un proceso electoral fue improvisada . “Una impericia nunca antes vista” , acusó y aseguró que no funcionan 200 máquinas y los técnicos no pueden solucionar los problemas.

Al mismo tiempo, la magistrada señaló que “resulta preocupante el grado de improvisación con que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación, como el propio Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires”.

En ese sentido, la Ciudad aseguró que se dispusieron “más de 8770 mesas con máquinas a lo largo y a lo ancho de la CABA y 100% asistencia de técnicos en los establecimientos” y que más allá de las quejas y denuncias, “todas las máquinas en las mesas están operativas”.

Al mismo tiempo, detallaron que, si bien desde distintos ámbitos políticos reconocieron que “el sistema funciona bien”, hubo casos puntuales de reemplazo de máquinas que “fueron resueltos cuando transcendieron las declaraciones en medios y siempre según lo planificado”.

La Ciudad respondió a las denuncias por las fallas en las votaciones

Máquinas que debieron ser reemplazadas por una de back up: 111 sobre un total de 14.306 máquinas de votación (0,7%) desplegadas en 1097 escuelas

Cada escuela tiene sus estaciones de capacitación y las correspondientes máquinas de back up.

Sólo pocos casos se han informados respecto de contingencias relacionadas con energía eléctrica de la escuela que, como saben, no afecta a las máquinas ya que tienen baterías.

Tras detallar la disposición de cómo se desarrollan las elecciones en la Ciudad porteña, indicaron que se desconoce “de dónde surgió el supuesto 30% mencionado”.

“Todas las mesas van teniendo diferentes flujos horarios y por momentos se generan filas. Es natural en todos los distritos. Es un día para tener paciencia y votar con alegría y responsabilidad”, se informó en el comunicado.

En ese sentido, recordaron que “en todos los recintos hay máquinas de capacitación”: “Todos aquellos que no han practicado o sí lo han hecho y quieren reiterarlo, pueden acercarse y probar la máquina de capacitación que hay a disposición antes de votar. Esto agiliza aún más los tiempos en el cuarto oscuro. También es bueno recordar que está online en la web del GCBA el simulador para practicar”.

Patricia Bullrich: "La votación de la Ciudad fue un desastre"

La precandidata a presidente por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró que tuvo que “votar como siete veces” y necesitó la asistencia de dos técnicos. Además, dijo que el sistema debería estar probado.

“La votación de la Ciudad de Buenos Aires fue un desastre. Tuve que votar como siete veces, me cambiaron la máquina porque no funcionaba. Tuve que votar nuevamente en una nueva máquina”, explicó en rueda de prensa luego de emitir su voto en la sede de la Sociedad Rural, en el barrio porteño de Palermo.

“Inclusive me pasaba una cosa muy rara, porque yo votaba una lista y terminaba saliéndome otra distinta, a la que yo no quería votar. Y tampoco imprimía la máquina. Los técnicos trataron de ayudarme. Por supuesto que vieron mi voto, porque no hay otra manera de trabajar, y luego tuvieron que cambiar la máquina”, denunció.