La Ciudad confirmó que mantendrá su parte del subsidio a la tarifa de colectivos

La Ciudad de Buenos Aires confirmó que mantendrá la parte del subsidio que aporta a los colectivos porteños y le pidió al Gobierno nacional que "no retire" su porción porque "si no hay subsidio, las empresas van a colapsar o la tarifa va a aumentar".

También señaló que continúan las negociaciones "con el Gobierno nacional para que no retire su porción del subsidio de la tarifa, porque creemos que es un momento donde la gente no está en condiciones de absorber un aumento de esa magnitud". Según estimaciones de su gestión, el pasaje sin subsidio podría alcanzar los $863.

Macri adelantó que "vamos a seguir dialogando política y técnicamente con el Gobierno nacional" para generar "una mesa de trabajo que no requiere mucho más de un mes". "La transferencia de la Policía, mucho más compleja que esta discusión, se hizo en un mes. En el subte, en su momento, se avanzó tremendamente rápido", ejemplificó.

Sube CABA mantendrá el 55% del subsidio que aporta a la tarifa de colectivos.

"Podemos sentarnos, es lo que le hemos planteado al Gobierno nacional, y hacer la transferencia como corresponde. Si me pasás las potestades, tienen que ser completas. Esto es como que vos me digas 'cuidame la casa' pero no me das las llaves para hacerlo", cuestionó.

"Esperamos poder lograr un marco de diálogo para que el Gobierno nacional no se retire de ese subsidio porque, como más de una vez el Presidente ha dicho, la ley de gravedad existe. Y si no hay subsidio, seguramente las empresas van a colapsar o la tarifa va a aumentar, y ninguna de las dos cosas son buenas", concluyó.

Cien líneas de colectivos del AMBA modifican recorrido, frecuencia y parque móvil

En medio del conflicto por los subsidios a los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que implica la eliminación de la Red SUBE para líneas unijurisdiccionales, el Gobierno modificó los parámetros operativos de un centenar de líneas, lo que, según el caso, implica cambios en recorridos, frecuencias y parques móviles.

La medida se implementó a través de la Resolución 801/2024, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.

La norma plantea que "los cambios de la vialidad, las mejoras en la vías de circulación introducidas en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), el avance de la infraestructura producto de las obras públicas y centros de trasbordo, han generado la base para un rediseño del sistema de transporte automotor de pasajeros, con miras a su agilidad y eficiencia, receptándose estas mejoras en los recorridos de los servicios, ajustes en tiempo de marcha, prolongaciones, ramificaciones, desdoblamientos, fraccionamientos, internación de cabecera, cambio de cabecera o cambios de recorridos".