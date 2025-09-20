Beto Casella analizó la situación del país: "No recuerdo peor momento que éste"

El conductor analizó en TVR la crisis económica y social del país. Criticó al plan de Luis Caputo, cuestionó la precarización laboral y advirtió: “Algunos periodistas ya le soltaron la mano. No recuerdo peor momento que este”.

El conductor Beto Casella realizó un duro diagnóstico sobre la situación económica y social del país durante su paso por TVR , el de C5N . Con tono crítico, advirtió sobre la precarización laboral, el malestar social y el futuro incierto del plan económico del Gobierno.

“Me preocupa que muchos economistas del mismo palo, como Cachanosky, Carlos Rodríguez o Melconian, digan que el plan no es viable y que el Gobierno se la pega. Uno quisiera que al Gobierno le vaya bárbaro y que la gente sea feliz, pero no solo lo critican Juan Grabois o Myriam Bregman , también los cercanosl”, señaló.

Casella también observó un cambio en el clima mediático: “Algunos periodistas le están soltando la mano a Luis Caputo. Comunicadores que antes acompañaban ahora tienen un tono más crítico. Así que no sabemos cuánto va a durar en el cargo”.

En otro pasaje, cuestionó la desconexión del Gobierno con la realidad cotidiana : “Milei dijo que el sueldo anda en 1.200 dólares. La mayoría de mis colegas que trabajan en la tele no llegan a la mitad de esa guita. Los que peor lo padecen son los mismos de siempre. Pensábamos que el déficit cero iba a costar un sacrificio, pero que al menos iba a dejar un plan redondito”.

El conductor se detuvo en la situación de los jubilados: “350 lucas una mínima. Cuando se fue Sergio Massa estaba en 90 mil, pero el costo de vida era otro, servía para más cosas. Por supuesto que había una inflación insoportable en ese momento, por algo gana Milei”.

Al referirse a la dureza del ajuste, advirtió: “No hace falta sobreactuar la crueldad. Hay un complejo de no querer parecerse al delaruismo. Pero quizás el rechazo a la crueldad se expresó en las elecciones de la provincia. En mi vida había visto que le pidan a un tipo sin una gamba que vaya a demostrarlo para que le den la pensión por discapacidad”.

En esa línea, relativizó las denuncias de desestabilización: “Ahora el Gobierno habla de un intento de golpe blando. Un paro, una marcha o una crítica televisiva no es helicóptero. Lo que piden es un cambio de rumbo económico. No hay que confundirse”.

Por último, trazó un balance desalentador: “Argentina venía mal en los últimos tres años. La última etapa de Massa fue mala, la inflación era irrespirable. Pero ahora nunca vi tan precarizados a los trabajadores. A mis compañeros les alcanza para pagar el alquiler, las expensas y dos cositas más. Dios quiera que lo puedan solucionar, pero no recuerdo peor momento que este”.