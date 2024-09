La advertencia de Oscar Zago al Gobierno: "Si no cumplís lo que prometiste, el pueblo no te apoya" El diputado nacional por el Movimiento de Integración y Desarrollo reconoció que la situación socioeconómica "es complicada" y no ayuda al panorama electoral legislativo del 2025. "Tengo muchos amigos y vecinos que no la están pasando bien, no vivo en un frasco", detalló. Por







El diputado nacional por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) Oscar Zago advirtió este miércoles al Gobierno de cara a las elecciones legislativas de 2025: reconoció que la situación "es complicada" y que no ayuda al panorama en el Congreso para el año que viene. "Hay una condena del pueblo argentino. Si no cumplís lo que prometiste, no te apoya", remarcó.

En el mismo sentido, el legislador aseguró: "Tengo muchos amigos y vecinos que no la están pasando bien, no vivo en un frasco".

Pese a advertir sobre las dificultades en materia económica, para Zago hay muchos "que tienen esperanzas" de que la situación cambie. "Tenemos que aprender que no podemos gastar más de lo que tenemos", manifestó en una entrevista por Radio Colonia. oscar-zago Zago reconoció que la situación económica es "difícil". Oscar Zago, sobre el veto al aumento a los jubilados: "No me siento ningún héroe" Días atrás, el diputado por (MID) había afirmado no sentirse "ningún héroe" luego de apoyar el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria aprobada en el Congreso. Lo hizo al brindar detalles sobre el asado que compartió junto al jefe de Estado, funcionarios y otros legisladores en la Quinta de Olivos. Analizó, además, que desde el Gobierno "estuvo mal comunicado". “Fue mal comunicado. En ningún momento se invitó para festejar nada. No me siento ningún héroe. La verdad es que no nos sentimos ningunos héroes. El encuentro ya venía gestándose hace mucho tiempo. Es más, yo me fui de la La Libertad Avanza por el hecho que no podíamos lograr un encuentro con el PRO y con distintos diputados que se venían sumando”, explicó Zago en un primer momento. En el mismo sentido, el diputado aclaró que la convocatoria al asado en Olivos "fue para todos" e incluso, "ya estaba pactado desde antes". “No era que se hizo solamente este encuentro por el tema de los jubilados, el veto ni nada que se les parezca”, sumó. Luego brindó detalles sobre como fue el evento, que se llevó a cabo mientras jubilados realizaban un cacerolazo en la puerta de la Quinta de Olivos: “El Presidente solamente agradeció, no el tema el veto, agradeció el acompañamiento general y permanente con la Ley Bases".