Cacerolazo de jubilados en la puerta de la quinta de Olivos, en la previa del asado de Javier Milei con diputados

Decenas de jubilados se manifestaron en la puerta de la quinta presidencial de Olivos en la previa del asado del presidente Javier Milei con los 87 diputados que votaron a favor del veto contra la Ley de Movilidad Jubilatoria. Con carteles con leyendas como "Robar a los jubilados en un crimen social" , "Diputados, vendidos, traidores" , "Con los jubilados, no" y "Jubilados y trabajadores en la miseria. El país en la ruina" los manifestantes repudiaron a los funcionarios reunidos en Olivos.

En diálogo con la periodista con Daniel Gian, en el programa El Diario, uno de los jubilados se manifestó: "Soy jubilada y tengo 77 años, mientras ellos están comiendo asado, nosotros no comemos nada. Nos vetó el aumento miserable que nos iba a dar. Mientras ellos ganan $9 millones por mes. No tienen vergüenza, encima nos cagan a palos. Si compro remedios, no como", expresó.