La advertencia de Milei a sindicatos y movimientos sociales: "No nos vamos a dejar extorsionar"

Ante esa situación, Adorni le preguntó si tiene temor a lo que pueda ocurrir en la calle a lo que Milei respondió que se aplicará la ley. "No me voy a dejar extorsionar. Si no no resolvemos más esto", expresó el presidente electo.

Luego recordó que en su discurso del domingo dijo que "dentro de la ley todo y fuera de la ley nada" y aseveró que no se dejará extorsionar "por los violentos que tienen un privilegio del Estado y pueden dinamitar todo".

"Si cedemos a la extorsión, entonces ya no vamos a ser 130 en el ranking mundial, vamos a ser el peor país del mundo. Yo quiero que volvamos a ser el primer país del mundo", agregó Milei quien completó diciendo que cuenta con el apoyo de las fuerzas de seguridad.