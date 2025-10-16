16 de octubre de 2025 Inicio
Fred Machado será extraditado a Estados Unidos el 5 de noviembre

El empresario, que fue requerido por la Justicia estadounidense, está acusado de lavado de dinero, narcotráfico y estafa.

Por
Machado

Machado, tras ser arrestado.

El empresario Federico "Fred" Machado será extraditado el miércoles 5 de noviembre hacia Estados Unidos, donde está acusado de delitos por lavado de dinero, narcotráfico y estafa. En principio, permanecerá detenido hasta el momento que se lleve a cabo el vuelo hacia el país norteamericano.

Rechazaron el pedido de José Luis Espert para llevar su causa a Comodoro Py

La Policía Federal lo detuvo a principios de mes en la ciudad rionegrina de Viedma, donde se encontraba recluido. La medida fue dispuesta pocas horas después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara los últimos recursos presentados por su defensa.

El martes 7, la decisión del Tribunal Superior se produjo en medio del impacto político que generó la confirmación de su vínculo con el diputado y excandidato libertario José Luis Espert. Tras el escándalo, el economista bajó su postulación en la provincia de Buenos Aires debido al presunto cobro de u$s200 mil dólares de parte del empresario.

En declaraciones posteriores a su detención, Machado le apuntó a Espert y negó las acusaciones. “Merece haber caído por pelotudo y mentiroso. No por narco”, dijo en una entrevista radial, donde insistió en su inocencia y cuestionó el proceso judicial. “Si fuera un narcotraficante con conexiones con el Cártel de Sinaloa, al otro día de la denuncia me hubieran extraditado”, agregó.

Lilia Lemoine se intentó despegar de Fred Machado: "No lo conozco"

Embed - LILIA LEMOINE: "NO CONOZCO A FRED MACHADO"

Tras la renuncia de José Luis Espert, habló Fred Machado el empresario investigado por narcotráfico en Estados Unidos, y aseguró que también se reunió con Lilia Lemoine durante la campaña en 2019. Ante esto, la diputada libertaria negó conocerlo y aclaró que "lo habré saludado, como saludo a todo el mundo".

Previo a la sesión clave en Diputados, donde la oposición llevará al recinto una agenda de temas que incluye modificar el régimen de Decretos Necesidad y Urgencia (DNU) y una eventual expulsión del legislador José Luis Espert.

Lilia Lemoine habló con el periodista Lautaro Maislin para la pantalla de C5N, donde explicó de dónde conoce a Machado, durante la campaña de José Luis Espert en 2019: "Era miembro del equipo de comunicación estratégica", por lo que su principal tarea era hacer "fotos y video" para Espert.

En una entrevista, Machado aseguró que durante una reunión "estaba esta chica Lilia Lemoine", y aclaró que fue la única vez que vio a la actual diputada.

Además, Lemoine remarcó que "no conozco a Fred Machado como persona" y apuntó a la oposición "esta gente va a tratar de sacarlos, va a tratar de sacarme a mí si pueden". "Estamos a merced de lo que la izquierda quiera hacer con nosotros", cerró.

