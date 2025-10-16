Fred Machado será extraditado a Estados Unidos el 5 de noviembre

El empresario, que fue requerido por la Justicia estadounidense, está acusado de lavado de dinero, narcotráfico y estafa.

El empresario Federico "Fred" Machado será extraditado el miércoles 5 de noviembre hacia Estados Unidos , donde está acusado de delitos por lavado de dinero, narcotráfico y estafa. En principio, permanecerá detenido hasta el momento que se lleve a cabo el vuelo hacia el país norteamericano.

La Policía Federal lo detuvo a principios de mes en la ciudad rionegrina de Viedma , donde se encontraba recluido. La medida fue dispuesta pocas horas después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara los últimos recursos presentados por su defensa .

El martes 7, la decisión del Tribunal Superior se produjo en medio del impacto político que generó la confirmación de su vínculo con el diputado y excandidato libertario José Luis Espert. Tras el escándalo, el economista bajó su postulación en la provincia de Buenos Aires debido al presunto cobro de u$s200 mil dólares de parte del empresario.

En declaraciones posteriores a su detención, Machado le apuntó a Espert y negó las acusaciones. “Merece haber caído por pelotudo y mentiroso. No por narco” , dijo en una entrevista radial, donde insistió en su inocencia y cuestionó el proceso judicial. “Si fuera un narcotraficante con conexiones con el Cártel de Sinaloa, al otro día de la denuncia me hubieran extraditado” , agregó.

Tras la renuncia de José Luis Espert, habló Fred Machado el empresario investigado por narcotráfico en Estados Unidos, y aseguró que también se reunió con Lilia Lemoine durante la campaña en 2019. Ante esto, la diputada libertaria negó conocerlo y aclaró que "lo habré saludado, como saludo a todo el mundo".

Previo a la sesión clave en Diputados, donde la oposición llevará al recinto una agenda de temas que incluye modificar el régimen de Decretos Necesidad y Urgencia (DNU) y una eventual expulsión del legislador José Luis Espert.

Lilia Lemoine habló con el periodista Lautaro Maislin para la pantalla de C5N, donde explicó de dónde conoce a Machado, durante la campaña de José Luis Espert en 2019: "Era miembro del equipo de comunicación estratégica", por lo que su principal tarea era hacer "fotos y video" para Espert.

En una entrevista, Machado aseguró que durante una reunión "estaba esta chica Lilia Lemoine", y aclaró que fue la única vez que vio a la actual diputada.

Además, Lemoine remarcó que "no conozco a Fred Machado como persona" y apuntó a la oposición "esta gente va a tratar de sacarlos, va a tratar de sacarme a mí si pueden". "Estamos a merced de lo que la izquierda quiera hacer con nosotros", cerró.