Karina Milei y Martín Menem avanzaron con la presentación de La Libertad Avanza como partido político bonaerense

Entre los dirigentes estaban Juan Osaba, apoderado del partido en la Provincia, y el diputado provincial Alejandro Carrancio, armador en la Quinta Sección. Junto a ellos, se destacó la presencia de Sebastián Pareja, funcionario del Ministerio de Seguridad.

Pareja fue el principal armador en las elecciones en los 135 municipios bonaerenses, y es quien conduciría el partido al formalizarse la inscripción. La inscripción del Partido permitirá que La Libertad Avanza pueda avanzar con un proceso de afiliaciones en la provincia, como ya hicieron en la Ciudad de Buenos Aires.

Caputo aseguró que el Gobierno no cambiará el rumbo, seguirá sin financiar obra pública y habrá nueva negociación con el FMI

El ministro de Economía Luis Caputo afirmó que aunque la Ley Bases no sea aprobada en el Parlamento el Gobierno no cambiará el rumbo, al tiempo que insistió en que no se financiará ninguna obra pública y se intentará abrir una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para salir del cepo.

El jefe del Palacio de Hacienda advirtió que, de no contar con las herramientas legislativas que impulsa, el "país se recuperará igual", pero "demandará más tiempo", tras lo cual subrayó que el presidente Javier Milei ganará las elecciones legislativas del año próximo por "60% 70% de los votos", lo cual le permitirá tener la fuerza necesaria para impulsar las reformas que pretende.

Caputo habló este mediodía en un evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso en la Ciudad de Buenos Aires. "Es muy bueno que la ley pase porque va a cambiar el país y será un potenciador de la recuperación de la situación económica. Pero si no pasa no va a alterar el hecho de que el país se va a recuperar", afirmó el ministro.