Pichetto le respondió a Javier Milei tras su renuncia a la jubilación de privilegio: "No me banco la hipocresía política"

El jefe del bloque de diputados de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto , volvió a defender las jubilaciones de privilegio y apuntó contra el presidente Javier Milei por haber renunciado al beneficio. "No me banco la hipocresía política", aseguró, y subrayó que "Argentina no es un país tercermundista que se desentiende de sus expresidentes" .

En una nota de opinión publicada en Clarín, Pichetto mencionó a Estados Unidos como "el caso más paradigmático". "En ese país se está discutiendo si debe quitarse la protección del servicio secreto o la asignación para personal de apoyo a aquellos expresidentes con condena. No se discuten, sin embargo, las asignaciones vitalicias que tienen asignadas por ley todos los expresidentes y sus viudas", sostuvo, además de nombrar sistemas similares en Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido, España y Brasil.

El diputado consideró "loable" la renuncia de Milei a su jubilación como presidente, pero enfatizó: "Me molesta que me subestimen y no me banco la hipocresía política". "Estamos hablando es de cuidar la institución presidencial de las posiciones corporativas y los incentivos de procedencia dudosa", señaló.

Por otro lado, planteó: "Considero un error introducir esta cuestión en el tratamiento de la reparación del haber jubilatorio, incorporado por otro bloque opositor. Este tema sólo sirvió para distraer el centro del debate central: la situación de los jubilados".

"Entiendo el peso simbólico de la cuestión, pero como políticos no debemos fomentar la demagogia para analizar este tipo de cuestiones: existen otros mecanismos adecuados para castigar a quienes no hayan cumplido con sus deberes en la función pública", resaltó.

Pichetto puso de manifiesto la importancia de la profesionalización de la función pública. "El bajo reconocimiento salarial impide que los mejores cuadros técnicos se acerquen al Estado, degradando el funcionamiento de la administración. Ello tiene consecuencias muy nocivas para el país, porque esto es lo que allana el camino a personajes siniestros y abre la política institucional para aventureros y narcos. Lo inaceptable es recurrir a fraudulentas contrataciones u otros mecanismos oscuros, y hasta espurios, con el fin de incrementar el ingreso", explicó.

Finalmente, consideró: "No lesionemos las instituciones, inspirémonos en el funcionamiento de los países que promovieron al capitalismo como el sistema indiscutido para el desarrollo económico y social. Construyamos un Estado eficiente, inteligente, que esté a la altura de la nación importante que somos, y en el que podamos apoyarnos para progresar definitivamente".