7 de mayo de 2026 Inicio
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Karina Milei viajó a la Expo San Juan Minera y se reúne con gobernadores

La secretaria general de la Presidencia recorrió la planta de Caleras San Juan S.A. en el marco del Día de la Minería y es la principal representante del Gobierno en el diálogo con las provincias mineras.

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Karina Milei recorrió la planta de Caleras San Juan S.A. junto a varios funcionarios.

Karina Milei recorrió la planta de Caleras San Juan S.A. junto a varios funcionarios.

Secretaría General de Presidencia

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recorrió la planta de Caleras San Juan S.A. durante su visita a San Juan en el marco del Día de la Minería. La funcionaria se trasladó a la localidad de Los Berros, en el departamento de Sarmiento, donde se encuentran las instalaciones de la empresa cuyo gerente general, Raúl Cabanay, ocupó la vicepresidencia de la Cámara Minera de San Juan entre 2021 y mediados de 2025.

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Karina viajó este jueves a la provincia cuyana para encabezar la presencia del Gobierno nacional en la 11° edición de la Expo San Juan Minera, el encuentro minero más grande del país.

La delegación que acompaña a la secretaria está compuesta por el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, quienes fueron recibidos por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego.

Karina Milei San Juan 7 mayo 2026

El principal espacio de la exposición es la Mesa Federal Minera, espacio que reúne a más de 10 gobernadores de provincias mineras e industriales. Allí participan mandatarios como Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy), además de Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), de diálogo fluido con Casa Rosada.

La 11° edición de la Expo San Juan Minera, organizada por Panorama Minero con el Gobierno de San Juan como socio institucional, se extiende del 6 al 8 de mayo en el predio del Estadio del Bicentenario. El evento reúne más de 500 empresas participantes, 422 expositores, más de 80 auspiciantes y 15.000 asistentes acreditados, sobre una superficie de exposición de más de 18.000 m², con 13.208 m² destinados a stands comerciales. La capacidad aérea y hotelera de la provincia alcanzó el 98,7% de ocupación durante las fechas del evento.

Karina Milei Diego Santilli San Juan 7 mayo 2026

La Mesa Federal Minera venía trabajando desde antes de la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares, con el objetivo de consolidar un espacio de coordinación entre Nación, provincias y empresas para el desarrollo responsable del sector.

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