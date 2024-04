Karina Milei encabezará el lanzamiento de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires

El objetivo de la secretaria general de la Presidencia es que La Libertad Avanza obtenga personería jurídica y que el partido esté en todas las provincias.

En tanto, el evento se llevará adelante después de que Karina Milei y Menem visitaran Córdoba en marzo para reforzar la elaboración del espacio libertario en ese territorio. En tal sentido, algunos sectores pidieron crear el partido en la provincia con sello propio, con la intención de que sea bajo el ala del presidente de la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni.

No obstante, el viaje de Karina Milei y Menem a Córdoba se produjo en medio de internas en La Libertad Avanza, debido a que el presidente del Partido Demócrata en Córdoba, Rodolfo Eiben, y la diputada Cecilia Ibáñez, rechazan que el espacio cuente con un sello autónomo y de esta manera, confrontan con Bornoroni.

Asaltaron y balearon a un excustodio de Karina Milei

Asaltaron y balearon a un excustodio de Karina Milei. El hecho ocurrió en Balvanera en una circunstancia que se presta a la confusión.

Según declaró la víctima, el suceso ocurrió alrededor de las 22 del jueves. Mientras el hombre de 30 años circulaba por la avenida, narró que los delincuentes se bajaron de un auto, se le acercaron y le pidieron a su acompañante que se bajara.

Tras robarle a él su riñonera, la cual contenía un arma con balas no letales, los agresores le dispararon en la oreja y en la nuca, donde le quedó un orificio de entrada y salida. Luego del ataque, el hombre fue atendido por el SAME.

Después de ser alertados por el episodio, se presentó personal de la Policía de la Ciudad en el lugar. Inmediatamente recurrieron al peritaje de las cámaras de seguridad para esclarecer la situación.

El excustodio, por su parte, declaró que no fue un robo al boleo, sino que los agresores lo identificaron y le dispararon. La amiga de la víctima declaró que los agresores le dijeron "vos vení acá, no te muevas". Ella no habría escuchado la detonación.