Por una nota que dio a C5N, una periodista fue amenazada por el jefe de los trolls de La Libertad Avanza

La periodista señaló que los ataques de los trolls consistían en la distribución de fotos suyas trucadas "como tomando cocaína", o la viralización de un video del influencer libertario Danann en el que "decía que yo lideraba una secta que traficaba niños".

"Esa suerte de ataques son organizados. Hacen daño en lo personal, pero lo fundamental es que instalan opinión pública", consideró Cángaro, quien además supone que los u$s200 anuales que cuesta obtener una cuenta verificada en X (con tilde azul) "no sale del bolsillo de esos usuarios". Y apuntó contra Cerimedo, el cerebro digital de La Libertad Avanza.

"Cerimedo es el líder de Madero Group, una entidad que surge en los últimos cuatro años. Y el financiamiento es bastante claro si uno ve quienes componen esa agrupación y quienes integran esa sociedad. Da la sensación que el financiamiento viene de diferentes fundaciones, como Fundación Libertad, Fundación Atlas y Atlas Network", sostuvo la periodista.

"Manejan cientos de miles de medios en el mundo, específicamente en América del Sur, donde tienen la mirada puesta. Se financian con aportes de empresarios poderosísimos", agregó.

Inmediatamente concluida la nota, el propio Cerimedo salió a responder a través de su cuenta en X. "Los delirios que acabas de decir no son gratis. Vas a tener que rectificar y probar todo eso Ivy. Me hinchaste los huevos con tus fakes difamatorias. Ser 'periodista' no significa mentir de esa manera", escribió el especialista en redes.

"Ni nadie te mando un dron (no puedo creer ese delirio en serio) y mucho menos hemos recibido financiamiento de fundaciones. Vas a tener que probar todas esas mentiras, luego pedir disculpas y pagar por los daños y perjuicios. Fin", agregó Cerimedo, replicando el estilo del vocero Manuel Adorni.