Karen Reichardt cuestionó un reclamo de actores argentinos en C5N por la situación del cine: "Insoportables"

La flamante diputada libertaria cargó contra el colectivo de artistas, que en el programa Fuera de Agenda habían alertado por la situación del cine nacional, que atraviesa su peor enero en 30 años. "La casta actora llorando... busquen capital privado", apuntó.

Karen Reichard atacó a los actores y actrices en un posteo de C5N. 

Karen Reichard atacó a los actores y actrices en un posteo de C5N. 

Instagram: karenreichardt1

La diputada nacional de La Libertad Avanza y actriz Karen Reichardt cargó contra un grupo de actores que advirtieron sobre la crisis de la industria nacional debido a las políticas del gobierno de Javier Milei, luego de que enero de 2026 fuera el peor en los últimos 30 años con respecto a la cantidad de espectadores en los cines.

En diálogo con el periodista Lautaro Maislin en Fuera de Agenda, por C5N, Mercedes Morán cuestionó a la administración de La Libertad Avanza por el ajuste al sector. "Es un ataque ideológico. Si esto sigue adelante, va a ser cada vez peor. Tira para atrás conquistas", advirtió.

En tal sentido, Julieta Díaz rechazó la reforma laboral impulsada por el Gobierno y llamó a movilizarse el miércoles, durante el debate que llevará adelante el Senado: "El objetivo es defender nuestro trabajo y también sabemos que todos los trabajadores de casi todos los sectores en este momento. Es importante estar en la calle el 11 para defender esto".

"La preocupación es con la reforma laboral y la estúpida modernización, que nos quieren hacer creer que nos vamos a comer el caramelo de madera. Están tratando de hacer un retroceso de derechos laborales. El poder económico está absolutamente alineado con un imperio en decadencia, un monigote que se pone a bailar en chacarera con el peor de los folclores nacionalistas que supimos conseguir", aseveró por su parte Luis Ziembrowski.

En este marco, el actor de El Patrón, Radiografía de un Crimen Cada vez criticó a Luis Caputo luego de que el ministro de Economía admitiera que no compró ropa en Argentina: "La decadencia será mayor. Consumen todo lo que venga de afuera. No sólo no se produce cine, sino nada".

En tanto, la productora cinematográfica Vanessa Ragone reconoció la contracción económica y marcó que adelantó los salarios de sus empleados: "Hay que tener plata para ir al cine. Yo soy productora y tengo 30 empleados. A todos les tuve que adelantar parte del sueldo a mitad del mes".

Por su parte, Reichardt cruzó a los artistas y llamó a que cuenten con financiaciones privadas: "¡Insoportables! La casta actoral llorando. ¡Busquen capital privado!"

karen reichard
La publicaci&oacute;n de Karen Reichardt.

La publicación de Karen Reichardt.

