Juicio político a la Corte: la oposición fracasó en su intento de denunciar a Alejo Ramos Padilla

Tonelli había pedido el martes de la semana pasada, a través de un documento entregado a la presidenta de la comisión, la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard, que deseche y anule el testimonio de Ramos Padilla.

"El testigo no declaró de manera veraz y acerca de hechos de los cuales tuviera conocimiento de manera directa y a través de sus sentidos, sino que mintió, afirmó cosas que nunca percibió ni ocurrieron, omitió dar cuenta de la totalidad de los hechos que sí conoció, incurrió en inexactitudes que denotan mala fe, especuló sobre cuestiones que obviamente no le constan, hizo suposiciones y afirmaciones sin fundamento y, para peor, me imputó conductas y criterios absolutamente falsos", indicaba el documento.

El oficialismo, sin embargo, hizo valer su mayoría en la comisión y rechazó la denuncia presentada contra el juez federal.

El cruce entre Mario Negri y Carolina Galliard

En una jornada muy caliente, con gritos y chicanas entre el oficialismo y la oposición, el diputado radical Mario Negri perdió la calma durante el debate por el juicio político a la Corte.

Fue durante la declaración del testigo Sebastián Alberto Garay, de la Secretaría de Juicio Originarios de la Corte Suprema.

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, le pidió a Negri que tuviera "respeto". El jefe de la bancada de la UCR no pudo contenerse y le dio un puñetazo a la mesa que hizo saltar los pocillos de café y los vasos de agua. "¡Pero el respeto téngalo usted!", le gritó a Gaillard.

Tras el violento episodio, la diputada oficialista Paula Penacca reprendió a Negri: "Le gritás porque es mujer”.